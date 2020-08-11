七旬私醫染疫 曾出診10院舍 赴大埔康和同日女院友病發 防護中心：未肯定關聯

新增69確診 30宗涉親友聚會

本港昨新增69宗確診，累計4148宗確診及1宗疑似個案。昨67宗確診屬本地感染，45宗與早前患者有關，當中30宗涉家庭朋友聚會，另22宗源頭未明。耆康會啟業護理安老院多一名院友確診，累計4名院友染疫。

昨確診的78歲男私家醫生YONG, Peter Thiam Look，診所及住所均在屯門石排頭路康德花園。本報昨傍晚到他向衛生署報稱的地址，發現該處的診所已關門，診所展示的醫生名稱沒見該醫生。該醫生到院舍時有穿保護衣及戴口罩，當局會安排所有院友及職員檢測。

病發後曾赴傷殘弱能宿舍 140人檢測

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該醫生8月5日病發，傳染期曾到秀茂坪安泰邨服務設施大樓的聖雅各福群會復康服務忻明居及悅明居應診。聖雅各福群會回覆稱，該醫生最後到診日為8月6日，有關單位知悉事件後即安排全院消毒、分配指定職員分區照顧會員，將安排64名留宿會員及76名職員檢測。兩院舍分別為嚴重肢體傷殘者宿舍及中度弱智者宿舍。

衛生防護中心稱，該醫生潛伏期曾赴8間院舍，7月22日到過沙田的佳景護老院及柔濟安老院、大埔康和護老中心、永安老人健康中心（第一分院）；7月24日到過葵涌松濤護老中心（第一分院）、深水埗樂順護老院、旺角木蘭護老院。中心稱該醫生亦曾到訪油麻地新填地街的唯愛護老院，惟該院主管陳先生向本報稱他近年沒到該院。

有4間院舍職員均指該醫生到診時沒接觸院友，其中柔濟及樂順職員稱該醫生只簽醫療文件，樂順職員說：「我接觸他最多，我都無事。」佳景稱該醫生只到該院門口，沒接觸院友。松濤（第一分院）職員說，醫生當時到地下大堂視像診症，只接觸職員，全院職員早前檢測呈陰性。其餘院舍沒接聽電話或稱不知情。

4院舍稱沒接觸院友 職員：大堂視像診症

大埔康和護老中心先後兩名院友染疫，該醫生7月22日到該院舍，同日一名46歲女院友病發，兩日後她確診成為該院首名患者。被問該醫生會否在院舍感染，張竹君說他8月5日才病發，不太肯定。

梁子超：外展醫助減院友去急症室

至於醫生應否暫停到院舍，張竹君說如沒醫生到院舍診症，院友就要到急症室，相關服務屬難以避免，呼籲到訪醫護加強防疫。呼吸系統科專科醫生梁子超稱，外展醫生到院舍診症，可減院友到急症室的感染風險，醫生雖穿着合適保護裝備，但新型冠狀病毒傳染性高，仍有交叉感染風險，建議外展醫生減少到訪院舍數目。

連續8日確診維持雙位數，但下降速度放緩。張竹君說確診緩慢下降，或因仍未找到隱形傳播者，亦可能與有病徵者是否立即求醫、市民社交距離有關。

本港昨多3名男長者離世，介乎85至94歲，累計55人死亡，包括一名屯門康和護老中心86歲院友，他本身有長期病患，7月28日因發燒及嘔吐入住瑪麗醫院，至昨早6時許不治，為康和第8名離世患者，該院舍死亡率達23%。

明報記者

（疫情第三波）

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