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2020年8月10日星期一
港聞二
稱正擬定更詳細教育指引 楊潤雄：加強培訓教師國安意識
中學校長會主席退休 鄧振強盼下一代仍願為自由努力
曾伙200校長請願抗殺校 「以往可提理據無政治干擾」
受制裁官稱護國安光榮 港澳辦：為回應點讚
傳真社：林鄭留美幼子曾稱「家有急事」回港
憲報曾詳列被制裁者資料 政府：不能並論
「建設力量」聯合聲明 倡政府施政變革
抗疫200天 5長者同日離世 醫局陣線：防控指引朝令夕改四宗罪
廣華七旬翁第三次檢測轉陽 醫局料採樣未取中病毒位置
第三波17院舍確診 港泰康和佔七成
23歲受訓PTU確診 逾40警需檢疫
警巡外傭聚集處 一小時票控10人 再有住宿舍外傭確診 同住4人檢測呈陰性
外傭疫下工作壓力增 社工倡調平日放假
曾浩輝：爆發未停 大規模檢測效果或打折扣
城大：海洋生物咬噬 加速微塑膠形成
JC SHOP多店無營業 有分店貼拍賣行通告
警長冚賭涉私吞兩副麻將 被捕停職 誠信組調查
兩賊爆竊夾公仔店斷正 3同黨亦就逮
玄學家善用科技 遙距睇風水
90後創風水師平台逾400同行登記
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【Emily】基哥倡民主派學當年民協 民調決定入唔入「臨立會2.0」
【Emily】貝貝啟發寫小說 陳葒一寫17年
【Emily】阿臻執包袱 變舊生重聚機會
【Emily】霍啟剛抽筋邊緣體驗粵劇
【Emily】「街坊」指罵鼠王芬：啲老鼠好似你咁大隻呀
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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稱正擬定更詳細教育指引 楊潤雄：加強培訓教師國安意識
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