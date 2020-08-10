警長冚賭涉私吞兩副麻將 被捕停職 誠信組調查

同袍舉報揭發 涉企圖盜竊

警方發言人稱非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，絕不容忍和姑息。據悉，涉事警長隸屬大埔警區特別職務隊，他獲准保釋，並被停職等候進一步調查。翻查資料，今年5月20日，大埔警區反三合會行動組聯同特別職務隊人員，突擊搜查大埔懷仁街1號一個單位，搗破懷疑非法釣魚機及麻將賭檔，拘捕19人，檢獲兩部釣魚機、兩部遊戲機、一部兌換積分機、一批遊戲卡、4張電動麻將枱、8副麻將及約5000元賭款。警方將調查疑被盜取的證物是否與該行動有關。

警方誠信審核行動小組於今年5月成立，由警務處助理處長（服務質素）帶領，直接向警務處長匯報，小組目標包括主動調查人員涉嫌嚴重違規違紀及違法行為；及早辨識有潛在風險的工作流程，加以改善；加強對人員行為操守的監察及監管制度。

警務人員涉私吞證物近年亦曾發生。今年5月，隸屬西九龍總區反黑組的警署警長，持房卡進入尖沙嘴帝苑酒店房間，被正執行反毒品行動的探員拘捕，檢獲2.17公斤冰毒，其後證實毒品為早前掃毒案中的證物；警方調查後再拘捕同隊3名警員，並在石硤尾一住宅單位搜出23公斤冰毒。