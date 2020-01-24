JC SHOP多店無營業 有分店貼拍賣行通告

客網購逾半月未收貨 無法聯絡店方

本報記者昨午分別前往JC SHOP位於觀塘apm的兩間分店、灣仔利東街及太古城分店觀察，各店均無開門。據鄰舖店員稱，各店早於約一兩周前已無營業。記者昨發現灣仔分店燈火通明，但店內有信件放在地上無人處理；另apm其中一店則貼有拍賣行告示，指該行根據區域法院一宗財物扣押案件的命令，於今日拍賣該店物品。

翻查JC SHOP的facebook專頁，早於一周前已有顧客留言，稱多間分店無開門，訂了貨付了錢，等了兩周至20天仍未收到，有人更報稱買了近千元貨，致電或留言均無回覆，詢問「係咪執咗笠？」

母公司旗下「劉一手火鍋」曾爆拖糧300萬

綜合JC SHOP及其母公司精思國際集團網頁資料，本港現約有6間JC SHOP及關聯品牌零售店，澳門亦有零售店。精思於1996年由土生土長的莊氏三兄弟成立，翌年創立JC SHOP，把日本潮流及科技產品引入香港。集團自2011年進軍餐飲業，先後開設天下立食壽司、銀座迴轉壽司、老香港茶餐廳及重慶劉一手火鍋。上月有報道稱，劉一手火鍋爆出拖糧事件，涉款逾300萬元，4間分店曾停業。本報昨亦發現劉一手灣仔分店沒有營業。