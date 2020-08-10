城大：海洋生物咬噬 加速微塑膠形成

環保署：先推自願停造停售含微膠珠產品

環保署表示已完成有關含微膠珠個人護理及化妝品的研究，並參考外國經驗，本港會先推行自願淘汰含微膠珠個人護理及化妝產品計劃，鼓勵業界停止製造、進口、銷售此類產品，並協助消費者選購不含微膠珠的產品，但未透露何時推行。該署稱會跟進計劃成效，以考慮是否需要立法規管。

一成有咬噬痕迹 微塑膠第三來源

城大化學系副教授張肇堅說，外國研究顯示，塑膠變微塑膠主要有兩大途徑，包括自然分解成碎片，但需時甚長；另一來源是人類製造個人護理及美容產品中所含有微膠珠，而城大研究則發現，海洋生物咬噬塑膠變成碎片，是微塑膠的第三個來源。

研究團隊於2017年12月至2018年3月，在本港11個沙灘收集3563塊每塊直徑5毫米或以下的微塑膠，再以顯微鏡觀察和分類。研究發現，呈三角形微塑膠多達362塊，佔整體約一成。研究團隊將這類微塑膠稱為TTF（Trimmed-triangular fragments）。張肇堅表示，這類微塑膠的邊緣較薄，中間拱起，「好似三文治飛碟，邊緣又薄又直，好似被咬斷」；部分碎片其中一隻角較尖及呈鈎狀，估計是因邊咬邊扯造成。

張又說，研究團隊曾在近岸水底裝設攝錄機，惟未能捕捉到有海洋生物咬噬膠片，未來或於離岸較遠的深水位置再研究。

研究顯示，大嶼山東北鹿頸灣的TTF佔該處收集塑膠約24%，是各沙灘中比例最高；其次是青龍灣（23%）及馬灣（19%）；團隊分析，認為3個沙灘均位於西面水域，亦接近珠江河口，反映微塑膠隨洋流冲上沙灘。

張肇堅表示，外國有研究發現，海洋生物會攝取微塑膠，經消化系統，變成更細小的碎片；而城大是次研究則發現，有微塑膠被海洋生物咬噬，變成細小膠片，亦加速了微塑膠形成，促政府在源頭堵截塑膠垃圾，避免流出大海。

明報記者 馬耀森