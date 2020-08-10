曾浩輝：爆發未停 大規模檢測效果或打折扣

「今日做完陰性 隔個月可能感染」

曾浩輝接受Now新聞台節目《大鳴大放》訪問時表示，大規模檢測對控制疫情有正面作用，但同時要有醫療配套，找出患者後要有設施隔離及醫治；民眾參與率要足夠，建議政府考慮與機構及團體合作。他又認為，全民檢測最好在疫情稍緩和時於短時間內做完，「爆發減少再配合大型測試，就可清到尾」，若爆發未停時做大型檢測，「今日做完是陰性，隔一個月又可能感染，效果可能就會打一個折扣」。

胡定旭稱曾試採咽拭子樣本 「舒服易做」

至於檢測採樣方法，醫管局前主席、華大基因旗下在港開設的華昇診斷中心董事長胡定旭昨於無綫節目《講清講楚》表示，不論是深喉唾液、咽喉拭子或鼻咽拭子，「大原則是可自行採樣」，特別群組如嬰孩、長者及病人等，可由社工或護士協助。

咽喉拭子或鼻咽拭子樣本一般需由醫護協助採集，亦會引起不適，被問到若由市民自行採集，如何確認樣本質量，胡定旭說，自己試過數次採集咽喉拭子樣本，「好舒服、好易做」，實驗室會作質量控制，若不合適會要求再採樣，指市民毋須擔心採樣不夠準確，但最終採樣方式將由政府聽取專家意見後再作決定。他又建議，可於港鐵站、便利店派發樣本瓶，方便市民做測試；收集方面則可考慮由收集車於不同時間到不同地點收集。

曾祈殷：採樣若不達醫護標準「同做Show無分別」

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，若實驗室發現樣本不合適要求市民再採集的做法費時失事，「政府有很多資源嗎？既然擲下成本做大規模檢測，從一開始就應採集正規、合適的樣本，可考慮請私家醫護幫忙，動員去做」。他說，按照哈佛醫學院的研究，單做咽喉拭子或鼻咽拭子的準確度僅40％至50％，咽喉拭子採樣「要撩到喉嚨椗」，十分不適，醫護採樣亦需以工具壓住舌頭，認為一般市民難以自行採集，若樣本不合適更進一步影響準確度。

曾祈殷又說，大規模檢測出發點好，政府在採樣安排上應「行多一步」，令整件事達到醫護要求及標準，否則「同做show無分別」。

另外，醫學會會長蔡堅昨於港台英文節目《給香港的信》表示，全民檢測需「禁足令」配合，讓接受測試的人在家中等候，直至全民檢測完成，否則難以防止病毒傳播。

（疫情第三波）