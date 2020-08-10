警巡外傭聚集處 一小時票控10人 再有住宿舍外傭確診 同住4人檢測呈陰性

確診印傭上月底赴中心求職 曾外出買餸

一名44歲待業印傭昨確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該印傭7月23日到荃灣享和街張大偉僱傭中心有限公司求職，其間與4名外傭同住，曾外出買餸，該公司主動安排5人檢測，各人沒病徵；其中該印傭確診，其餘4人對病毒呈陰性，與該公司其他員工需檢疫。不過據衛生防護中心昨晚公布的資料，該印傭8月6日病發。

中環皇后像廣場、遮打道行人專用區昨午有大批外傭及外籍人士聚集。下午約3至4時，約20名軍裝警及特別任務警察巡邏，至少10人涉違二人限聚令及除口罩吸煙違口罩令被票控。

被票控的外傭John說，一直跟朋友吃東西，「有時3人、有時4人」，形容自己與朋友保持一隻手臂距離，但警稱距離不夠。他說下周假日不再外出。

另一被票控的外傭稱，她和4個朋友被票控前不遠處亦有另一群外傭，「為什麼沒同時票控她們」，質疑警方執法不公平。

外傭憶宿舍：逾20人住300呎 空氣不流通

近日3名確診外傭均曾入住宿舍，狹窄環境藏播毒風險，政府擴大檢測範圍至住宿舍外傭。菲傭Belynda在明愛社區發展服務的網上分享會（見另稿）稱，多年前曾入住外傭宿舍，在300多呎單位內與20多人共住及共用洗手間。她說單位內只有電風扇，空氣不流通，而現時宿舍環境差不多。

社工促政府規限外傭宿舍 設居住空間下限

社工文思懿認為政府為宿舍外傭提供免費病毒檢測是好事，但檢測後外傭仍要回環境狹窄宿舍居住，促請政府為外傭宿舍訂立規限，如為每人平均居住空間、洗手間等設下限。

另外，政府檢測服務承辦商昨午到中環海外傭員中心派發深喉唾液樣本瓶，及講解留樣本方法。中心行政總裁、香港僱傭代理協會主席張結民稱，公司獲發約70個深喉唾液樣本瓶，會分發予公司轄下宿舍約40名外傭。

張結城表示，疫情下政府因應疫情延長完約或中止合約外傭留港時間，入境處審批新工作簽證需時，令住宿舍外傭增加。他說近期入境處加快審批，問題有改善。

警方昨晚稱，各區警員聯同特別任務警察及相關政府部門人員到外傭聚集地點巡查，其中於皇后像廣場及遮打道一帶向10名非華裔人士發出定額罰款通知書，其中9人涉違限聚令，1人涉違口罩令。另將軍澳警區人員昨午1時起在小夏威夷徑，就20人涉違上述法例發出定額罰款通知書。

明報記者

（疫情第三波）