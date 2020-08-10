第三波17院舍確診 港泰康和佔七成

位於九龍灣啟業邨的耆康會啟業護理安老院，日前有一名87歲男院友確診，他在本月5日發燒送院，同房有3名院友，87歲男於確診前14天沒外出或到醫院，當時衛生署安排院友及員工檢測。

耆康會昨增3人染疫 全院撤離

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，耆康會啟業護理安老院再多3人染疫，包括一名94歲女、91歲男及一名初步確診院友，累計4人感染。新增一名患者與首名患者、87歲男同一房間，其他兩人涉及另外兩個房間，相信院舍「可能有一個爆發」，全院員工及40多名院友將接受檢疫，當中院友會視乎身體情况，送往亞洲博覽館安老院舍臨時檢疫中心或樟木頭老人度假中心。

翻查紀錄，第三波疫情合共17間安老及殘疾院舍爆疫，當中港泰及屯門康和分別有34名及35名院友確診，佔整體97名染疫院友約七成，兩院舍各有8名及7名院友死亡，包括昨離世的78歲康和女院友。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，為免員工將病毒帶入院舍，建議員工每周驗病毒，另港府要盡快巡查院舍通風設施及環境污染情况。

（疫情第三波）