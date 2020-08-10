第三波17院舍確診 港泰康和佔七成

【明報專訊】本港經歷第一、二波疫情時，院舍及醫院仍能緊守「零感染」防線，惟第三波疫情的社區爆發前所未見，致病毒入侵院舍及醫院。第三波中有17間安老及殘疾院舍出現131名院友及員工確診，當中慈雲山港泰護老中心、屯門康和護老中心黃金分院共69院友確診，佔染疫院友七成。昨仍有院舍爆發，耆康會啟業護理安老院增3人至累計4人感染，涉3個房間，全院須撤離檢疫。
位於九龍灣啟業邨的耆康會啟業護理安老院，日前有一名87歲男院友確診，他在本月5日發燒送院，同房有3名院友，87歲男於確診前14天沒外出或到醫院，當時衛生署安排院友及員工檢測。
耆康會昨增3人染疫 全院撤離
衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，耆康會啟業護理安老院再多3人染疫，包括一名94歲女、91歲男及一名初步確診院友，累計4人感染。新增一名患者與首名患者、87歲男同一房間，其他兩人涉及另外兩個房間，相信院舍「可能有一個爆發」，全院員工及40多名院友將接受檢疫，當中院友會視乎身體情况，送往亞洲博覽館安老院舍臨時檢疫中心或樟木頭老人度假中心。
翻查紀錄，第三波疫情合共17間安老及殘疾院舍爆疫，當中港泰及屯門康和分別有34名及35名院友確診，佔整體97名染疫院友約七成，兩院舍各有8名及7名院友死亡，包括昨離世的78歲康和女院友。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，為免員工將病毒帶入院舍，建議員工每周驗病毒，另港府要盡快巡查院舍通風設施及環境污染情况。