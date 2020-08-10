廣華七旬翁第三次檢測轉陽 醫局料採樣未取中病毒位置

曾住兩病格監察病房 8病人列密切接觸者

該名70歲男病人本身有長期病患，8月3日因發燒、嘔吐及肚痛入住廣華醫院，因出現相關病徵，院方安排他入住監察病房，首次檢測呈陰性；由於病人情况不穩定，8月4日轉送深切治療部，翌日返回監察病房，第二次檢測亦呈陰性。病人好轉後，8月6日獲安排轉送外科病房，惟其後再次發燒及喉嚨痛，8月8日又回到監察病房，並接受第三次檢測，結果對病毒呈初步陽性。他留醫外科病房期間曾入住兩個病格，共8名病人列為密切接觸者而需檢疫，當中1人已出院，已交衛生防護中心跟進，暫無醫護人員需檢疫。

醫局：兩次陰性或病毒量不高潛伏期

被問到為何第三次檢測才驗出陽性、是否檢測方法不準確，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，病人3次檢測都是採集鼻咽式子樣本，他首兩次對病毒呈陰性，可能是因為仍在初發階段，病毒量不是很高，或仍處於潛伏期，未必能即時驗出，「攞樣本的時候，是否攞得中病毒的位置，都是一個考慮因素」。劉家獻表示，感染控制組同事相信該名病人入院前已感染，院內感染風險不大，目前仍在調查事件。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，患者感染初期未病發，或因病毒量低而未能驗出陽性，亦有可能是取樣質素不夠好，他指出，如患者出現氣促，即使退燒都要再檢測，以免走漏患者。

（疫情第三波）