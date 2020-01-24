抗疫200天 5長者同日離世 醫局陣線：防控指引朝令夕改四宗罪

確診較首百天增 3倍 死亡12倍

本港對抗疫情昨踏入第200天，確診總數累計達4080宗，較第100天（即5月1日）的1040宗，增加近3倍；死亡數目由當時的4人，飈升12倍至52名患者離世（見圖）。第三波疫情下，本港院舍及醫院相繼失守出現爆發，45名死者包括8名慈雲山港泰護老中心院友、7名康和護老中心黃金分院院友，另有最先出現院內爆發的伊利沙伯醫院A6的3名患者，整體涉院舍、醫院爆發的死者佔第三波近半。

昨新增5名離世者全有長期病，其中4人昨凌晨至早上的8小時內相繼辭世，包括屯門康和第7個離世的78歲女院友，她在7月27日發燒及咳嗽，同日送往屯門醫院，延至入院第14天不治。其餘死者包括感染源頭不明的90歲婦人（第2269宗）及81歲翁（第3714宗），另居於上水大元村的88歲婦（第2429宗），其兩名同住家人早前確診；居住土瓜灣的86歲翁因被列密切接觸者而入住檢疫中心，其後驗出陽性，至昨午4時許離世。

八旬死者住廣華監察病房

同房上月確診

81歲翁生前曾入住廣華醫院監察病房，當時與其同房的69歲男（第2282宗）曾被指沒戴口罩周圍走，其後7月22日驗出陽性，至8月4日81歲老翁亦驗出陽性。院方會為兩患者的病毒做基因排序，醫管局總行政經理劉家獻昨表示未有結果。

然而，院方追蹤81歲老翁於7月22日至29日入住的普通內科病房，7名被列密切接觸者的患者中，一名75歲男前日發燒，至昨初步確診，情况嚴重，劉家獻不排除兩人感染有關，但要做基因排序分析。

東區醫院兩病房院內爆發

東區醫院有兩間病房涉院內爆發，包括早前一名曾到屯門中央廣場富臨酒家生日會的54歲男，同房41歲男其後確診；院方前日公布一名69歲男（第3782宗）曾於7月31日至8月4日入住的綜合內科及老人科病房，另有3男患者初步確診，涉兩個不同病格，而69歲男曾與一名79歲男（第3366宗）於7月30日同處一間監察病房，二人先後確診。劉家獻稱兩人病毒基因排序不相似，初步排除互相感染。

至於明愛醫院13A普通內科病房累計3名患者及一名醫生確診，醫管局初步相信不涉院內感染，但4人基因排序未有結果。

許樹昌料因共用設施雙手不潔

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，院內感染通常由共用醫療儀器、病房設施等導致，另可能部分人員照顧患者飲食、大小二便時，未徹底清潔雙手而出現交叉感染。

曾於年初發動罷工、要求港府「全面封關」的醫管局員工陣線昨稱，醫管局一直「無視抗疫問題及同事聲音」，陣線往往只能一兩個月後獲局方「錄音機式」回覆。陣線再向局方發信聲討「四宗罪」，包括無視港府豁免內地支援隊註冊；「朝令夕改」防感染控制指引；在家工作形同虛設；拒絕向高風險同事發放津貼，要求周三前回覆，否則到醫管局大樓尋求公開對話。

明報記者

（疫情第三波）