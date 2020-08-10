憲報曾詳列被制裁者資料 政府：不能並論

本報翻查商經局網頁，當中有刊憲列出聯合國制裁條例下，受到軍火、財政制裁的名單，被制裁者亦被列出地址、護照及身分證號碼等。人民力量陳志全稱，公開被制裁者的詳細個人資料是國際慣常做法，否則全世界同名者亦可能受牽連。

大狀：制裁需知身分 免混淆同名同姓

法政匯思成員、大律師何旳匡稱，一般而言要制裁特定的人，需知其身分，否則容易因同名同姓而混淆。至於商經局做法會否違反《私隱條例》，他稱條例主要規管不可在收集資料後用於非收集目的之用途；若資料並非在港收集，而香港因應法例要求執行制裁，便不會違例。

商經局回應稱，政府上載制裁名單，目的是令政府、業界知悉，避免參與觸犯聯合國制裁條例的行動。局方稱，聯合國安理會制裁經15個理事國討論、投票，與美國單方面向香港實施的制裁，「完全不能相題（提）並論」，批評美國不合理針對中央及特區政府官員、公開個人資料是毫無理據、荒謬卑劣，予以強烈譴責。

私隱署批美過分披露 稱政府做法妥當

私隱專員公署前日批評美國做法「過度披露和不必要」、「與數據道德期望完全背道而馳」。對於港府做法，公署稱，政府據聯合國制裁條例刊憲公布受安理會制裁名單，實施制裁，履行國際義務，公告是依據香港法例作出，無不妥之處；並稱名單屬憲報一部分，沒有第三方要求移除內容的餘地。

（港區國安法）