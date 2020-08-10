受制裁官稱護國安光榮 港澳辦：為回應點讚

流亡英國的立法會前議員羅冠聰在facebook撰文，引述美國國務卿蓬佩奧表示，制裁不止一次（not one-offs），他認為將有更多中港官員被列入制裁名單。羅稱日前傳出中國欲緩和中美緊張關係，故認為中方不太可能就今次制裁作相應的對等回應。

張建宗：內地經濟發展港底氣所在

張建宗昨在網誌稱美國高調作出「所謂制裁」是橫蠻無理，特區政府堅決反對並無懼這些威嚇。對於美國取消香港的特殊待遇，張籲市民毋須過分憂慮，稱內地持續的經濟發展是本港底氣所在。

陳茂波在網誌中稱，美國披露相關官員的住址及證件號碼，批「起底式」手段嚴重侵犯個人私隱，暴露了美國自以為是、逆我者亡的霸凌思維。他稱美國近日針對中資背景的TikTok等行動，破壞其標榜的自由市場，令人質疑美國推崇的「所謂普世價值」，是「偽善的宣傳口號」。

教育局長楊潤雄昨在商台《政好星期天》批評美國制裁警方極不合理，「維護治安、港人生命及財產安全，是他們（警方）責任，無可能因其工作而制裁他們」。他說，每個國家都有維護其國家安全的責任，而《港區國安法》旨在完善本港機制，非針對其他國家，認為美國的制裁「強加罪名於官員身上」。教育局負責推動國家安全教育，被問到會否擔心受制裁，楊稱不能考慮太多個人得失，要視乎政策對本港長遠是否有利。

行政會議成員葉劉淑儀認為制裁的實際影響不大，稱香港是中美兩國角力的棋子，料未來日子有些動盪，但香港的基礎良好，難動搖國際金融中心地位。

港澳辦：美政治失算後歇斯底里式發作

國務院港澳辦發言人昨發聲明，稱是次制裁「充分暴露出美國一些政客的霸權主義習性，是其在香港問題上的政治盤算失算後的一次歇斯底里式的發作，也注定是徒勞的」。

中聯辦發聲明表示，中央涉港工作部門和特區政府先後作公開回應，獲社會各界發聲支持呼應；又稱美方與香港反對派緊密勾連，肆意衝擊一國兩制和香港國家安全紅線，令社會陷入長時間動盪，才是香港民主自由和高度自治的破壞者。

明報記者

（港區國安法）