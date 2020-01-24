曾伙200校長請願抗殺校 「以往可提理據無政治干擾」

2018年9月，保安局宣布香港民族黨為「非法社團」，教育局亦致函中學表明「如學生有任何錯誤和偏激的觀念」，校方應加以導引。鄧振強稱，未有預計學校被扣連這事，自己剛做主席，感壓力、不太適應，原身形略胖的他，一下子清減了，恰巧，身兼香港吸煙與健康委員會委員的他獲邀參加「全城無煙跑」，「大會問我跑800米還是10公里，無理由跑800米啩？」於是「被減磅」的他順勢試跑步。

59歲首戰全馬 如做人「積少成多的努力」

怎料一跑便上癮，只完成過10公里賽的他，又一鼓作氣報名跑全馬拉松（42公里）。他遂於去年1月開始為期9個月的練跑大計，定期練跑儲「里數」，同時也為當主席的生活減壓。不過中間也出過小意外，5月底他練習時拉傷大腿，被迫停跑休養，「個人都少少down（心情低落）」，幸好兩個月後又康復重回跑道。

最終，鄧振強去年9月以59歲之齡完成人生「初馬」，他將木製的完賽獎牌掛在校長室內，提醒學生及自己，跑步如做人，「積少成多的努力，跑好每一步，終會克服到」。

（港區國安法）