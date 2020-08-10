中學校長會主席退休 鄧振強盼下一代仍願為自由努力

反修例始料未及 對學生關心社會感意外

鄧振強1994年出任香港管理專業協會羅桂祥中學創校校長，由34歲做到60歲。2012年，眾校團結力抗縮班殺校危機，時任元朗區中學校長會主席的他，也是核心一員（見另稿）。

2018年9月1日，時任中學校長會主席李雪英因退休卸任，尚餘兩年也年屆60歲的鄧振強短暫「補位」，他當時滿有信心，「我是打算做個太平盛世的主席」。那是特首林鄭月娥上任翌年，承諾增教育經常開支，累積達70億元，稱要「對老師好一點」，又有8個專責小組檢視不同教育範疇。鄧振強形容大當時氣候「爭拗少，都幾太平」。然而，一切時移事往，去年6月反修例運動爆發，教育界被捲入漩渦。他稱始料未及，「我都誤判，以為社會傾向接受現狀。學生如此關心社會，我是有點意外」。

教改倡追求自由民主 現已融入生活

被教育局視為禁歌的《願榮光歸香港》，歌詞有一句「祈求民主與自由萬世都不朽」。鄧振強退休前回望，覺得今日一代對民主的渴望，實現了20年前教改目標。1997年回歸後，政府檢討教育制度，1999年教育統籌委員會建議的目標，包括讓學生「願意為社會的繁榮、進步、自由和民主不斷努力，為國家和世界的前途作出貢獻」，遂有課程、校園活動、校本管理制度配合。

「自由和民主，已經成為校園生活一部分，融入了生活。如果學生會是由校長委任，學生會覺得不妥當；就算讀科學、讀地理，都會提及要關心社會，人人都要有社會責任。於是乎，教改後一代，覺得關心社會、學校有民主選舉是理所當然。」鄧振強說。

學校更是「避風港」，讓學生安然吐心聲。鄧振強稱，中學生正值建立價值觀的階段，對社會有疑問、有質疑時，老師的責任是要幫學生理解當下社會。他憶述2014年佔中運動時，師生「在較寬鬆自由環境」下，沒有太多自我設限地交換意見。然而，今年停課數月，港區國安法已正式「落地」，狠批教育界的言論不絕於耳，「無掩雞籠」、「 一定有壞蘋果」。鄧振強也疑問「新學年，學校仍有空間去為學生梳理嗎？」

憂同業今後明哲保身 籲堅守教育專業

「不可能覺得社會無變，社會實際變了，學生經歷變了，國安法的來臨，未來，很可能教育政策都會變。」鄧憂慮，老師日後為了「安全」，以政治正確、趨吉避凶為目標，只依書直說、擁抱官方論述「宣講」。他明白老師身在艱難時期，希望他們堅守《香港教育專業守則》行事，「香港是rule-based society，跟規矩、準則」。他最擔心，終有一日，前人辛苦建立的專業守則被摒棄，再無人守住教育專業。

明報記者 魏綺婷

（港區國安法）