稱正擬定更詳細教育指引 楊潤雄：加強培訓教師國安意識

期望教師多理解國家最新發展

港區國安法第9及10條均提及要加強國安教育，政府需採取措施加強宣傳和指導，也指明要透過學校開展國安教育，提高居民守法意識。

楊潤雄昨在商台節目《政好星期天》表示，社會要承認及接受香港是國家的一部分，認為這是「基本大原則」。他說，希望透過學校讓學生認識國家、培養他們對國家的感情，以及了解《憲法》、《基本法》、一國兩制及國家安全，從而使他們有自覺，「因為我們是國家的一分子，從而要肩負保障國家安全的責任」。

上月3日教育局向學校發通告，指會支援學校加強國家安全教育。楊說，局方正擬訂更詳細指引，讓學校知道當學生或教職員「做了一些活動」時該如何處理。他強調非要拘捕「曳學生」，而是以教育為原則，協助其成長及了解。他又說，局方會向教師提供有關國家安全的教材及培訓，讓他們多理解國家最新發展及國家安全意識。

葉建源籲尊重個人判斷 勿灌輸特定想法

黃錦良倡教師參加交流團了解國情

教育界立法會議員葉建源認為，港區國安法已實施，師生都需了解法例背景及條文，若教師要接受國情相關培訓，應讓他們多角度認識國家，不論好壞都要了解，亦要尊重教師的個人判斷，而非一錘定音，向教師灌輸一套特定想法。

教聯會主席黃錦良認為，教師需多了解國情，才能培養對國家的歸屬感，繼而保障國家安全，以及教學生認識國家。他又說，對國家的認識不應只限於字面，建議教師參加交流團，親身到內地了解國情。

另外，教師專業操守近年備受關注。楊潤雄稱，過去有很多關於教師的投訴，若涉事教師問題過分，局方會考慮取消其註冊。被問到是否有教師可能被局方取消註冊，他說得悉局方正處理幾宗較嚴重的個案，倘教師問題直接影響學生，局方會較擔心。

明報記者

（港區國安法）

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