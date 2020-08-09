荃灣葵青現泥黃食水 水務署：濾水廠故障已修妥

水務署回覆查詢稱，周四晚11時起接到大窩口區居民反映食水變黃，其後發現荃灣區和葵涌區內11條屋邨有同樣情况。署方派員到場視察，經冲洗水管後，管網水質回復正常。

含微量鐵錳 初步化驗不影響安全

周五署方陸續收到荃灣和葵涌區內的屋邨有同樣情况，處方派員到場發現這些地區的食水出現微黃色。署方即時冲洗這些地區的水管，供水水質亦回復正常，署方昨仍繼續派員協助受影響大廈檢查樓宇內部供水系統及清洗水表。

記者昨午到祖堯邨觀察，啟敬樓外放有水務署水缸，只有很少居民取水。不願具名的啟謙樓女住戶稱，昨早食水仍然呈黃色，並有輕微雜質，「有啲黑色嘢浮吓浮吓」，但情况較早兩日有改善，她家中有安裝過濾器，食水過濾後較清澈，但仍會先煮沸才飲用。她前日曾致電管理處查詢，職員解釋是大窩口修理水管引致食水受污染。

另一名啟謙樓男住戶表示，未有到樓下水缸取水，而是在家用水桶裝載食水，待沉澱後才使用。