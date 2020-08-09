膳食勝預期 午晚3款選擇

每早7時被尖銳「試咪」聲吵醒

K說，亞博的一天始於每日早上7時，有人會首先「試咪」，發出尖銳刺耳的聲音，那時大家自然會醒來。接着護士便會開始叫咪，「例如叫：陳大文！出來照X光啦」。在亞博，病人會隔日抽血及照X光。接着各病人會到「維生指數量度站」，自行量度血壓、血含氧量及體溫，以平板電腦把指數傳到電子系統。K說，不是每個人都懂得用，他便教過一個40多歲的叔叔用儀器。

此後，病人才有時間刷牙梳洗，8時正便會派早餐。K本對公立醫院的食物味道不敢恭維，但亞博的食物比他想像中好，午餐、晚餐更有3款菜式選擇。

用膳時間外，病人在亞博的生活十分悠閒。K說大家都可隨意踱步，他帶了一套《天龍八部》、一部電腦，他見有人帶結他，「但我3日裏面無聽過佢彈」。在K的病格附近的「common area」，內有沙發、兩部電視，一部播港台電視31、一部播TVB。K在亞博3日，只去過1次，「我對電視興趣不大，那次是因為電視播保全叔配音版的哆啦A夢，我想去懷緬一下咋！」晚上9時場館內燈光會調暗，他形容那兒的燈如同演唱會射燈一樣刺眼，「若不關燈，不能夠入睡」。

連登帖文 回答網民亞博疑問

由於隔離的日子太悶，他決定開一個連登帖文，一解連登仔的疑惑，意外獲得迴響。起初他開的第一個帖文題為「中咗武漢肺炎送咗入亞博方倉（艙），你問我答」，不少網民叫他別稱呼作「方倉」，「當初我見不少媒體這樣叫，我才跟口，後來我也馬上改口」。首個帖文達留言上限後，他再開第二個，叫「中咗武漢肺炎送咗去亞博，你問我答」，同樣引來不少關注。

他形容不少網民都「很好」，見他很久沒上線，會擔心他是否病情惡化，其實只是他習慣白天看書、打機，晚上才一次過回覆。另外不少連登仔的問題亦讓他忍俊不禁：「好多人都關心我作為男性，如果有生理需要點算，我答話有廁所，可以關門囉。」