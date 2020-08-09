【周日人物】首批入亞博 年輕患者「喜出望外」 不怨醫護衛署 斥政府免檢疫爆第三波

近期在家工作、從事平面設計的K自感做足防疫，只曾與一個朋友外出兩次，另有一個居於慈雲山的親戚曾到他家吃飯。7月26日他突然咳，還發燒、流鼻水，連忙去看私家醫生，晚上體溫持續上升，便到急症室拿樣本瓶，翌日交回，當晚得知初步確診，感染源頭不明。

第五天始獲送院 雙親亦發病

K居於荃灣約400呎的公屋，與雙親同住，他要睡客廳，一家共用廁所。初步確診後，K在家一直戴口罩，全家都不敢外出，由親戚買餸送到家門。K等了多天都未獲安排送院，「我又不可以出街，（初步確診後）他們（父母）也是高危人士，也不可以出街。我哋普通一間屋，不會有負壓房」，難以避免與父母接觸，結果父母在他發病後都發病，但父母比他早送院。等到第五天，即本月1日，K終於收到電話，獲悉有人來接他。

K笑說，本與朋友討論不希望去亞博，怎料登車後才知正往亞博方向。「我當時對亞博印象不太好，嘩，沒有門，又遠，覺得差。」進去後，一名護士為他登記，「一個護士處理登記，十多個護士在看（學習流程）……大家都似在摸索場面，都頗尷尬。這輩子都未試過這樣」。K是首批入住亞博病人，當時全場只有約5人。

要自理多年輕人 感覺似入camp

沒期望就沒失望，K本已預計入院會與陌生人同房，故對於亞博的矮隔板私隱問題感覺不大。亞博最叫他驚訝是浴室，他以「喜出望外」來形容，「大而乾淨，還有冷氣，比醫院的更好。可能因為預你要自理，多年輕人，所以整個感覺好似入camp（宿營）」。在亞博3日後，他照出肺部有點花，被送至聯合醫院。上周二在該院以電話受訪時，他的聲線聽來精神奕奕，約40分鐘對話並沒咳。

在醫院治療的日子沉悶難捱，「係唔知幾時完嘅隔離，因（待身體）生成抗體你係冇嘢做到，冇藥食，𠵱家做運動都冇用，算係無力感」。猶幸醫生昨告訴他體內已無病毒，多驗一次呈陰性就可出院。他坦言擔心回家後面對歧視，「市民恐懼好大，病毒傳染力強，我都是被隱性患者傳染」。

曾有報告指康復者身體功能變差，K起初也有點憂慮，嘗試閉氣仍能維持一分鐘，至於一直在醫院的父母沒長期病，一直情况穩定。對於全家染疫，他相信其一原因是自己被拖延送院，「知道系統承受大壓力，所以我對衛生署沒怨言，他們可以做得更好，但也盡力了。責任一定在政府那兒。專家說第三波疫情爆發源頭是船員，背後正因為政府豁免他們檢疫……香港人防疫意識很高，冇得輸，這次不會是滅頂之災，我對香港人有信心，但對行政、政府無信心」。

多國疫下照樣選舉

籲勿讓恐懼放大 棄自由權利

「世界上大把政治體制都喺疫症下舉行選舉，但林鄭就決定押後一年……我想更多人明白其實呢隻病冇想像中咁恐怖，而係有好多別有用心者利用人對未知疫症嘅恐懼，加以放大、煽動，去撈取自己嘅利益，令自己陰謀得逞。」

作為過來人，他最希望港人可以記得「我們唯一值得恐懼的就是恐懼本身」，「別被恐懼蒙蔽自己，也別因恐懼而自願放棄自由及權利」。

明報記者 黃心悅