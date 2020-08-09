口罩廠職員盜次貨 警拘5男

檢獲5400盒 料流出市面

沙田警區刑事調查隊督察鍾美祺表示，該生產商於7月初發現9000盒、每盒50個的口罩未能通過內部檢測，遂安排員工將口罩運往堆填區棄置，其後發現有問題口罩於市面流通。警方初步調查發現有員工於7月28日將該批口罩從沙田石門廠房運出，於上周四到口罩廠拘捕1名主管及3名倉務員，年齡34至58歲，涉嫌盜竊。

警方翻查閉路電視及出入貨運紀錄，探員昨午突擊搜查土瓜灣落山道的貨倉，檢獲5400盒有問題批號的口罩，拘捕30歲男子，涉嫌處理贓物，案件由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。初步調查相信有部分口罩已被重新包裝，並於市面低價出售，呼籲市民購買時應先了解口罩來源，避免購買來歷不明的口罩。

SPT Mask周四於facebook發聲明，涉事口罩生產批號為SMW27Y20-3A及SMW28Y20-3A，公司已就事件報警求助，對事件深感憤怒，並予以譴責，又呼籲已購入的消費者停用該批號口罩，公司可提供回收更換服務。