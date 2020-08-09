楊明撞車拒血液測試被捕 昨晨疑醉駕剷壆 助警宣傳活動煞停

現場為半山馬己仙峽道，事發於昨晨零時許，楊明駕車落山，駛至玫瑰別墅對開一個彎位時，懷疑失控越過對面線，撞毁一個交通指示牌，再衝前數十米後剷上石壆，車身向左傾側。楊明當時身上有酒氣，下車時未能站穩，懷疑喝醉，需由兩名警員攙扶，他報稱不適，未有接受酒精呼氣測試，由救護車送往瑪麗醫院治理，他涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。

保釋候查 樂易玲：或因壓力大

同為藝人、楊明女友莊思明事後與胞姊莊思敏到場了解，但未有陪同楊明前往醫院，其間兩人拒絕回答記者提問。警方表示，被捕男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到，案件列拒絕提供血液樣本及交通意外有人受傷，強調「定必秉公辦理」。

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲說，楊明可能因壓力過大、疲勞或其他狀况，汽車失控撞向路旁防撞欄和石壆，並希望大家給予楊明時間休息，盡早痊癒，公司會進一步了解和向楊明提供協助。

警方宣傳片未見下架

楊明去年曾現身警察總部為警方打氣，早前為警方拍攝多條招募警員和防罪短片昨未見有下架。警方昨指，將暫停他所涉及的警隊宣傳活動，已上載的影片會視乎性質及內容再作適當安排。

根據《道路交通條例》第39條，酒後駕駛及拒絕提供血液樣本的刑罰相同，最高可被判監3年及罰款2.5萬元，重犯者或被停牌2至5年。有資深交通警員指，醉駕的刑罰視乎酒精濃度分為三級，拒絕酒精呼氣測試或拒絕提供血液樣本等，會被視為最高第三級的刑罰處理，故拒絕測試無助減輕刑罰，反而更「蝕底」。根據運輸署，酒精濃度屬第三級，首次定罪停牌最少2年，再犯最少停牌5年。

該警員解釋，如有人涉醉駕，一般會要求司機當場接受酒精呼氣測試，如他因不省人事或受傷無法「吹波」，可到醫院由醫生決定驗血或驗尿測試酒精濃度，一般會較呼氣測試準確，而且喝酒數小時後仍可測出酒精。

明報記者