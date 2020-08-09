醫委會委員：現5%醫生上前線 未需國家派外援

數百私醫登記做兼職

未需大量出動

本港1萬多名註冊醫生中約6000多人在醫管局工作。醫委會委員鄭志文稱，據知公院現約動用二三百名醫生在前線治療新冠病人，而骨科、外科服務人次減，醫管局仍能靠配調人手處理疫情，雖已有數百名私家醫生在公院登記做兼職，仍未需大量私醫「出動」，何况是引入外援。醫學會會長蔡堅稱，現已有過百內科、急症科和家庭醫學科私家醫生到公院兼職，助騰出人手到亞博等，私醫人手未用盡，看不到引入內地醫生抗疫的急切性。

鄭志文認同醫管局應變方案應考慮在什麼情况下引入「外援」，若疫情發展到需外援，醫委會有臨時註冊制，例如香港舉行馬術比賽時會就各國隨團醫生逐個審批資歷，讓他們短暫在指定地方工作，手續只需數天。

李國麟：

另一半私營護士尚未動用

衛生服務界議員李國麟稱，現有約5.9萬多名護士，公私營約各佔半，疫下有私院護士要清假，大量替假護士「無工開」，日後考慮引入外援前，要先看是否已動用另一半私營護士，且政府要解釋必要性、外援工作範圍和護理水平等，以釋疑慮。

醫委會病人組織業外委員林志釉稱，如疫情發展至大量醫護染疫，或需外援，現未見此需要，但認同需未雨綢繆，衛生署應與業界商討疫情到哪階段需徵用私家醫院。

《預防及控制疾病條例》第8條3（d）列明，在公共衛生緊急事態，港府可訂規例，委任任何人以醫療及衛生專業人員身分行事。若政府決定動用上述權力，林志釉料會繞過醫委會。

至於將香港病人送到內地治療的建議，蔡堅和鄭志文均認為應以病人意願為先，鄭稱另要考慮病情、運送方式等。

紫荊研究院委託香港社會科學民意調查中心在8月初電話隨機抽樣訪問1192人，68.2%支持中央派員來港抗疫，28.3%不支持。

（疫情第三波）