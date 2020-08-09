袁國勇列三大錯誤：檢測慢送院慢措施放鬆

袁國勇昨出席商台《政經星期六》稱，6月中放寬防疫措施如堂食和復課，父親節時食肆人頭湧湧，街上約一成人沒戴口罩，認為這明顯是「很大錯誤」，而從第三波經驗看到，所有防疫措施不可隨便放鬆。他又說，過去一段時間很多樣本給了政府化驗後兩三日才出報告是「完全不可接受」，「這是香港其中一個很大的失誤」；等入院亦隔很多天，致病毒在社區擴散，「這是為何每日仍有80宗的原因之一，由測試到追蹤到隔離太、太長」。

料每日維持約80宗 不會大跌

袁又說，第三波疫情至7月17日接近高峰，其後「橫行」每日100多宗，最近回落至80多宗，反映7月中實施的措施生效，但因檢測仍不足找到所有隱性傳播鏈，預期未來一段時間會維持約80宗，不會跌到太低。

稱疫苗來源地不重要

最重要安全有效

各地正研發疫苗，袁說英美可能年底有疫苗，香港可能要等9個月至1年，其間市民要戴好口罩、避免堂食等。他認為疫苗來自哪個國家並不重要，最重要是否有數據證明安全和有效。

食肆方面，袁認為應維持兩人一枱，「不可因疫症受控就放鬆，一放鬆一定（疫情）再嚟過」，食肆亦應增通風量。就豁免檢疫方面，他說要收得很緊，包括要求入境者來港前後都要檢測，在港期間留在指定地點，以減漏網之魚。

對於港大微生物學系3名資深專家辭職後，有人形容袁國勇「眾叛親離」，他昨回應時承認學系人手長期嚴重不足，因此他要做前線工作，但學系過去很多畢業生都在外國學府有教席，「他們離開對我們學系是榮譽，非特別事，他們移民應該恭喜他、歡送他」。

（疫情第三波）