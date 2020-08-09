醫護助採樣 陽性比率超政府驗高危群組 化驗所憂全民檢測採樣不當損成效

港大專家：

增檢測理論上好 魔鬼在細節

港大微生物學系臨牀助理教授薛達昨在facebook表示，提高檢測量理論上是好事，但形容「魔鬼在細節」，要留意如何收集樣本、如何化驗及如何確保檢測符合標準。他說，雖然很難要求臨時化驗室都要取得正式認證，但要有機制確保華大基因在中山公園體育館的臨時氣膜實驗室符合特定標準，他認為應由創新科技署訂立相關機制，包括邀請第三方專家到場視察。

凱普醫檢在港開設的香港分子病理檢驗中心，主任黃利寶昨在港台表示，其化驗室傾向由醫護採樣，因市民較難自行採樣，影響準確度，「如（樣本）質量不好，整個檢測數以億元計，成效或不是很大」。

港府在高危群組檢出陽性比率為0.04%，而由專人採咽拭子樣本的的士司機等有0.08%，比例較高。黃利寶說，其化驗室由護士採樣，每日都有人到其化驗室取咽拭子樣本驗病毒，每日驗400至500個樣本，有1至2個陽性，曾有一日驗600個樣本，找出5個陽性，而政府近期為高危群組驗病毒陽性比率較低，「採樣可能出了好大問題」。至於本港是否夠人手為全民自願檢測者採樣，黃說本港私營市場有很多護士，且救護員、醫療制服團體等受訓後也可協助。

黃又稱，其化驗室現每日驗3萬至5萬個樣本，若採用混樣化驗，可增至10多萬個，化驗室只獲隨機條碼，沒其他病人信息。他說，內地支援隊不會到該公司工作，一般來說若出問題，化驗室的一級化驗師需負責，認為此安排合理。

袁國勇：

撩得唔啱都係撩啲垃圾出嚟

袁國勇昨在商台節目稱，全民檢測是好政策，但採樣一定要正確。他說用咽喉拭子要採近扁桃腺位置，否則會很不準確，「撩得唔啱都係撩啲垃圾出嚟，冇幫助，撩到自己嘔都搞唔掂」；鼻咽拭子則要深入近耳位置，不正確採樣可致流鼻血。

此外，有建制派議員要求政府推「港康碼」，檢測呈陰性市民可獲豁免部分社交距離措施如可晚市堂食。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台節目說，港康碼不可行，即使今日驗出陰性，難保之後數日不會被感染，過去亦有中港司機驗出陰性，數日後確診。

明報記者

（疫情第三波）