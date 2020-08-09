九龍灣港鐵廠錄5宗 張竹君：似小型爆發

九龍灣車廠於7月20日已現確診，患者為57歲承辦商員工，除了於7月11日去過葵芳潮庭，亦去過荔景紀律部隊宿舍聚會。車廠列車維修工廠則有兩名維修技工先後於7月30日和8月1日確診。另一名九龍灣總部大樓15樓工作的車務部後勤員工上周三確診，港鐵指該員工有家屬確診。

港鐵：「密切接觸者」檢驗陰性

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，九龍灣車廠「好似有小型爆發」。港鐵回應稱，除了兩名列車維修技工屬同組外，其他確診員工都屬不同崗位，確診時間亦不同；除了昨天確診的外判司機的密切接觸者未有病毒測試結果，其他個案的密切接觸者的檢驗都呈陰性。港鐵會研究如何配合當局安排員工自願檢測。

據了解，港鐵檢視過近日與九龍灣車廠有關的個案，認為大部分都無關聯，暫見不到工作地點傳染。

另外，衛生防護中心亦關注葵涌貨櫃碼頭，除了昨有一名貨櫃司機確診，之前亦有兩名貨櫃司機及一名搬運散工確診。張竹君稱要進一步調查，他們有可能是在更衣、休息地方傳染。翻查資料，最早於7月23日確診的63歲貨櫃司機，他於7月9日出席稻香慶回歸晚宴。

此外，有線新聞台一名外判司機昨初步確診，他近日兩度接送日前確診的攝影師，工作時有戴口罩，至昨日無病徵。

（疫情第三波）