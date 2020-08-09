昨增69宗 18日以來最低 東區醫院確診者病房 同房3人初步確診

確診累計破4000

東區醫院早前有一名69歲男病人，7月30日入院後與一名其後確診的男病人在同一監察病房，69歲男病人原本驗出陰性，本月5日驗出陽性。醫管局8月5日安排69歲男病人在綜合內科及老人科病房同一病房的病人驗病毒，結果均呈陰性，但昨再驗，發現有3人陽性，初步確診，其中一名70歲及一名78歲病人與69歲男病人同病格，另一名64歲病人為同一病房不同病格的病人，院方正調查昨日初步確診的3宗個案與69歲男病人是否有關連。連同昨日初步確診，該病房已有4人染疫。

昨有多宗涉醫院個案，其中屯門醫院一名急症室女護士本月4日開始出現輕微喉嚨不適，昨早在急症室觀察病房工作時出現低燒，檢測呈陽性，有5名護士及1名病人服務助理曾與該護士用膳，要接受檢疫。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，急症室護士會在不同崗位工作，包括分流站和檢測站等。院方昨晚稱，初步資料顯示該護士最近一周沒有因工作而接觸過確診者。

此外，一名44歲男病人8月6日因發燒和肚瀉到仁濟醫院急症室求醫，最初入住內科監察病房，首次檢測呈陰性後，於8月7日轉到普通內科病房，但醫生發現病人發燒及肚瀉病徵持續，將病人轉到隔離病房再檢測，昨初步確診；有11名病人被列為密切接觸者，另有3名病房助理為病人清潔排泄物時沒戴眼罩，被列為密切接觸者，要接受檢疫。

劉家獻說，病人首次檢測呈陰性的可能原因有很多，例如病人剛發病時病毒量或較低，採樣方法和樣本質素都可能影響檢測結果，故醫生根據臨牀判斷再安排病人檢測，是謹慎的做法。他又說，病房助理有穿著普通科病房規格的保護裝備，至於需否提高普通科病房裝備規格，他說會交由專家小組檢討。

另外，旺角王子大廈的中醫師謝思理昨確診（第3996宗），他在8月1日發病，前一日曾為兩名病人診症，兩病人要檢疫。張竹君說，該中醫師已半退休狀態，報稱診症時有戴口罩，會追查他在潛伏期內接觸過的病人。

敬福護理院增2宗 朗逸居增1宗

多間院舍繼續爆疫，其中深水埗順寧道敬福護理院新增兩名護理員確診（第3962及3963宗），該院舍至昨天共有14人確診；東華三院黃竹坑賽馬會朗逸居再增一名院友確診（第3990宗），其「病毒數值」（CT value）較高，或是之前感染，其同房其他院友會送到亞博館檢疫，該院舍至昨天共有5人確診。

（疫情第三波）