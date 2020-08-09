紅磡街市如「死城」 肉檔推外賣 兩街市停業3日重開 檔主：客人當我武漢來

滿500元包送各區 生意額及平常四成

紅磡街市地下昨早約有10間舖無營業，1樓更有近20檔無開門。1樓豬肉檔「偉成肉枱」檔主李先生形容市民不敢入街市，生意跌九成，已叫原有兩個伙計暫不用返工，昨提早至下午4時收檔。李太昨晨7時出發，將檔口的豬肉裝入手推車送外賣，原本在美國留學的18歲兒子因疫情返港亦幫手，母子檔一個早上已做了8單外賣生意。

李太稱自紅磡街市爆疫，「大家不敢行入來，曾在街上遇到個熟客，對方直情彈開，簡直當我們是武漢來的」，大嘆開檔20多年，生意從未如此慘淡，憂生意無起色，難再供兒子留學。她認為不能坐以待斃，於是向熟客發信息，開拓外賣新鮮豬肉服務，買滿100元豬肉可定點交收，買滿400元包送到紅磡區內大廈門口；買滿500元包送到各區，但要另加隧道費，她曾送豬肉到何文田、天后、沙田等，連同外賣收入，生意額達往常的四成，「送外賣是想轉危為機，不為發達，只為掙點微薄收入」。

對面「祥發隆」則是賣新鮮牛肉的夫妻檔，老闆娘文太形容街市現猶如「死城」，她學李太傳信息給熟客，若客人落單買幾十元牛肉，她就送到街市附近交收，若買100元牛肉，她可送到區內的住宅樓下，「但有客人說近期不想吃來自街市的食材，怕連牛肉都有菌」，昨只做到千餘元生意，屬平日一成。

客人將找贖放膠袋 魚檔：我都驚 但要搵食

紅磡街市爆疫涉多個魚檔，地下有10多個魚檔昨早無營業，「益記鮮魚」屬整條走廊唯一開門的魚檔，職員陳先生指生意較平日少九成九，老闆已叫其中兩名伙計昨不用上班，他理解市民很擔心，有客人戴上膠手套，亦有人將他找贖的零錢袋入膠袋，「其實我都驚，但我要搵食」。

紅磡街市兩個入口均設體溫監測站，有人看守。街坊李女士除了戴口罩，還戴上面罩及掛頸空氣淨化機，她說買了兩三天餸，回家後會將在街市找回的錢用紫外光機消毒。

食環署昨公布有初步確診涉沙田街市，本報記者到場發現「TOKO SUKAJADI 喜晟」被帆布圍封，並張貼霧化消毒證書。

明報記者

（疫情第三波）

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