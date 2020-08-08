【Emily】全民驗病毒 建制話成功爭取 民主派質疑點解搵中資

有人話化驗公司曾助取疆維族基因

要求政府提供非中資承辦商

逾150個區議員同社區主任噚日聯署，要求政府提供非中資嘅承辦商畀市民選擇。聯署話政府擴大檢測嘅計劃，承辦商包括「華昇診斷中心」，華昇母公司華大，之前被指涉強制採集維吾爾人基因研究；又話有居民憂慮樣本去向、個人私隱被泄露。

特首林鄭月娥噚日宣布，兩周後展開「普及社會檢測」，熱血公民立法會議員鄭松泰就話，朋輩壓力下全民檢驗難言「自願」，舉例師奶會喺酒樓等地方互相展示檢測證明，形容瘟疫下「大家需要的是虛假的自我安慰」。

政府：化驗機構唔會知市民身分

政府噚日出聲明，話化驗機構只做樣本測試，唔會知道市民身分，檢測樣本亦唔會送出香港以外，完成檢測後會銷毁。