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【Emily】全民驗病毒 建制話成功爭取 民主派質疑點解搵中資

【明報專訊】政府推出全民自願檢測新冠病毒計劃，建制派普遍歡迎，民建聯鄭泳舜仲宣揚「成功爭取」，話政府回應咗民建聯嘅訴求，亦感謝中央支持香港抗疫工作。不過，本土派嘅區議員似乎唔係咁受落，超過150個民主派區議員同社區主任發聲明，質疑點解要搵中資公司做基本檢測，但佢哋就無叫人抵制唔好做。區議員李傲然就貼海報，話今次負責嘅化驗公司，畀美國話涉及幫中國政府喺新疆替維族人抽取基因樣本、被列入黑名單，叫市民留意。

有人話化驗公司曾助取疆維族基因

要求政府提供非中資承辦商

逾150個區議員同社區主任噚日聯署，要求政府提供非中資嘅承辦商畀市民選擇。聯署話政府擴大檢測嘅計劃，承辦商包括「華昇診斷中心」，華昇母公司華大，之前被指涉強制採集維吾爾人基因研究；又話有居民憂慮樣本去向、個人私隱被泄露。

特首林鄭月娥噚日宣布，兩周後展開「普及社會檢測」，熱血公民立法會議員鄭松泰就話，朋輩壓力下全民檢驗難言「自願」，舉例師奶會喺酒樓等地方互相展示檢測證明，形容瘟疫下「大家需要的是虛假的自我安慰」。

政府：化驗機構唔會知市民身分

政府噚日出聲明，話化驗機構只做樣本測試，唔會知道市民身分，檢測樣本亦唔會送出香港以外，完成檢測後會銷毁。

相關字詞﹕李傲然 鄭泳舜 檢測 病毒檢測 新疆 新冠肺炎疫情

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