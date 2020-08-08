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2020年8月8日星期六
港聞二
全民自願驗 林鄭認無禁足成效打折 涉款料可達24億 3內地機構承包
3指定公司全內地上市 料每日可做50萬檢測
高危組驗毒0.04%確診 許樹昌料成效不大
西區中山體育館改實驗室 區議員轟零諮詢
亞博增千負壓牀 旁建兩層臨時醫院 港府：內地團隊只供意見 不涉臨牀醫護註冊
政府立新例 「國家隊」化驗員免註冊
政府研安老院員工7日一驗
建制派倡推港康碼 持者可晚市堂食
染疫印傭揭第4留宿處 曾住銅鑼灣 未能聯絡單位業主 張竹君：未知涉多少密切接觸者
簽證審批大幅延長 組織倡提供免費住宿
孕婦周一起免費驗 名額5000
大埔墟街市魚販確診 昨提早關閉消毒
屯門確診者寵物貓驗出陽性
專家：自行採集咽拭子或減靈敏度 撩喉嚨有難度易受傷 何栢良倡醫護擺街站採樣
曾於港泰工作 薄扶林檢疫員確診
覆核選舉主任區選DQ準則 黃之鋒棄選舉呈請
賭王遺產分配入稟 何超瓊呈知會備忘
過路老婦遭客貨車撞斃
槌襲飛虎隊員 少年判感化
選舉處指示 停止處理已中止選舉提名
暗號售大麻 哆啦A夢改圖招徠 警拘41人 檢值132萬元毒品
有線新聞高層執位 馮德雄轉任顧問
私家車避追截「捐車罅」 警擎槍拘3男
失名表被指非持有人 台商入稟促表行交還
「零風險」投資玉石 4人被捕 騙款5000萬
尊子漫畫
【Emily】全民驗病毒 建制話成功爭取 民主派質疑點解搵中資
【Emily】同場加映 閉目十秒八秒
【Emily】湯家驊籲中央大方 放DQ議員一馬
【Emily】林夕：就算你去國胸懷，不敵天氣 阿聰：兩鬢斑白，香港再等你
【Emily】「引爆戴耀廷核彈的人」 陳玉峰爆戴耀廷匿名捐款撐碼頭工人
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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