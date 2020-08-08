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「零風險」投資玉石 4人被捕 騙款5000萬

【明報專訊】有詐騙集團於2018年起游說投資者參與高回報、零風險的玉石投資計劃，更設計手機App予投資者管理戶口，查看回報數字，以增加投資信心，惟投資者提取款項時被不同藉口拖延，最後更失去聯絡。警方昨日拘捕4男女，相信超過200人受騙，涉及金額逾5000萬元。

11%回報招徠 料200人受騙

被捕的1男3女，年齡由42至62歲，涉嫌串謀詐騙，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方早前接獲超過30人報案指，在2018年6月至今年4月，被帶往尖沙嘴一間裝修豪華的「玉貓國際珠寶」參觀，再被帶往高級寫字樓游說參與玉石投資計劃，聲稱每月可獲11%保證回報、零風險，投資金額由5萬至200萬元不等。投資者可透過手機應用程式管理戶口，查看回報數字。惟投資者提取款項時，對方以投資失利、周轉不靈等藉口拖延，其後玉石店及寫字樓相繼結業，負責人亦失蹤。投資者始知受騙，30多名報案人合共損失約800萬元。

警方經深入調查後，鎖定詐騙集團骨幹成員，昨早採取行動，分別於將軍澳、紅磡、北角和屯門區拘捕1男3女。行動中檢獲一批證物，包括一張1000萬元私人支票、投資收據、銀行卡、手機及投資紀錄等，初步相信被騙的投資者總數200人以上，部分未有報案，涉及金額逾5000萬元。警方呼籲懷疑受騙投資者，可致電3661 9351與油尖警區重案組第1隊聯絡。

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