失名表被指非持有人 台商入稟促表行交還

原告購入時登記擁有者身分

原告為台灣商人蔣岳哲，被告為鐘表商李察米爾（香港）有限公司。入稟狀指，原告2017年在台北一間李察米爾分店，以1900萬元新台幣購入一隻型號為「RM51-01」的手表，該表為全球限量款式；原告向公司登記該表編號及擁有者身分。原告去年7月前往倫敦旅行，當地遭一男子劫去手表，原告立刻報警及通知李察米爾公司，倫敦警方至今未破案。

李察米爾公司今年1月通知原告，稱涉事手表被人帶到香港分店維修，但手表報稱持有人為「王樹亮」，李察米爾公司至今未肯將手表還予原告。原告又根據李察米爾公司提供資料，主動聯絡「王樹亮」，王稱有人從北京購入手表，王則替該人保管手表。

根據李察米爾官方網頁，涉案手表型號為「RM 51-01 TOURBILLON MICHELLE YEOH 」，全球限量發售20隻，表上有龍、虎設計，並鑲嵌829顆鑽石。該手表由李察米爾與著名影星楊紫瓊共同創作，楊紫瓊亦有替此表代言。

【案件編號：HCA1309/20】