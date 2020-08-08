港聞

港聞二

失名表被指非持有人 台商入稟促表行交還

【明報專訊】一名台灣商人聲稱以500萬港元購入一隻全球限量生產的李察米爾（Richard Mille）陀飛輪手表，旅行時遇劫，遂報警及通知鐘表商。李察米爾其後稱香港分行收到手表，惟手表持有人為另一人，不願向台灣商人退還手表。商人入稟高院，指李察米爾非法管有其手表，要求頒令索回。

原告購入時登記擁有者身分

原告為台灣商人蔣岳哲，被告為鐘表商李察米爾（香港）有限公司。入稟狀指，原告2017年在台北一間李察米爾分店，以1900萬元新台幣購入一隻型號為「RM51-01」的手表，該表為全球限量款式；原告向公司登記該表編號及擁有者身分。原告去年7月前往倫敦旅行，當地遭一男子劫去手表，原告立刻報警及通知李察米爾公司，倫敦警方至今未破案。

李察米爾公司今年1月通知原告，稱涉事手表被人帶到香港分店維修，但手表報稱持有人為「王樹亮」，李察米爾公司至今未肯將手表還予原告。原告又根據李察米爾公司提供資料，主動聯絡「王樹亮」，王稱有人從北京購入手表，王則替該人保管手表。

根據李察米爾官方網頁，涉案手表型號為「RM 51-01 TOURBILLON MICHELLE YEOH 」，全球限量發售20隻，表上有龍、虎設計，並鑲嵌829顆鑽石。該手表由李察米爾與著名影星楊紫瓊共同創作，楊紫瓊亦有替此表代言。

【案件編號：HCA1309/20】

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