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有線新聞高層執位 馮德雄轉任顧問

【明報專訊】繼Now TV新聞部今年6月出現高層人事變動後，有線電視新聞部高層亦「大執位」。去年3月回巢有線新聞部、接替退休的趙應春出任執行董事的馮德雄，下周一（10日）將轉任顧問一職，未有交代原因；而國際財經台英語新聞主管謝燕娜，則擢升為新聞及公共事務副總經理，並主管新聞部，同樣於下周一起生效。

國際財經台主管謝燕娜掌新聞部

消息：李臻及陳興昌同任總監

據了解，前無綫新聞及Now TV主播、現任有線寬頻內容業務總經理李臻，以及前亞視新聞及公共事務部副總裁、現任香港開電視節目製作助理總監陳興昌，將一同出任有線新聞總監一職。本報昨致電兩人，均未有接聽。

消息人士表示，馮德雄昨以執行董事名義向員工發出通告，交代謝燕娜將擢升為有線新聞新聞及公共事務副總經理；至昨日傍晚馮德雄向員工發短訊：「多餘的話不說了。感激大家的支持和包容。大家保重，繼續努力。再會。」

有線寬頻集團回覆本報查詢證實，馮德雄獲委任為有線新聞顧問，謝燕娜獲擢升為有線新聞新聞及公共事務副總經理。發言人稱，謝燕娜具多年新聞人事管理經驗，相信其升任對有線新聞有所禆益；並強調有線新聞的編採方針不變。

馮德雄掌管新聞部期間，曾被質疑政治審查，包括今年六四有線新聞部播出天安門母親發起人張先玲的訪問片段，其中張先玲談及港版國安法的內容被抽起，馮德雄事後接受傳媒訪問承認是他決定剪輯。

另外，無綫電視助理總經理（新聞及資訊）袁志偉本月6日發出內部通告，擢升現任新聞及資訊部副總監黃淑明為總監，本月1日生效。

相關字詞﹕李臻 陳興昌 謝燕娜 顧問 馮德雄 無綫新聞 有線新聞

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