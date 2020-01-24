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暗號售大麻 哆啦A夢改圖招徠 警拘41人 檢值132萬元毒品

【明報專訊】警方早前發現，疫情期間有人轉至facebook、Instagram、Telegram等網上平台，以暗號出售大麻，又以「哆啦A夢」等卡通人物吸食大麻的改圖作招徠。警方6月起展開行動，以放蛇方式搗破多個帳戶，至今拘捕41名男女，檢獲約值132萬元毒品。

列大麻術語關鍵字方便搜尋

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，警方早前發現有人利用網上社交平台販賣大麻，其中以facebook、Instagram及Telegram情况猖獗，毒販常以「420」、「Smoke」、「Stoner」等常見大麻術語為關鍵字方便買家搜尋，部分亦組織網上群組讓買家加入，以接觸更多買家推銷大麻產品。

葉秀蘭形容該批網上群組除兜售大麻外，亦會分享大麻吸食方法及相約一同吸毒，更以卡通人物圖片改成吸毒畫面，融入年輕人文化減低年輕人對毒品的戒心。警方6月起展開「冉霞」緝毒行動，經調查後，鎖定超過30個社交平台帳號，再以放蛇方式拘捕34男7女，年齡14至45歲，部分人有黑幫背景。

涉逾30帳號 部分人有黑幫背景

被捕人當中5人未成年、5人為中學生、2人為大專生、18人報稱無業，其中一名男子已被暫控販毒，昨午於觀塘裁判法院提堂。警方透露，被捕者當中，有兩人曾涉去年反修例運動中的刑事毁壞案。行動中，警方檢獲5.1公斤大麻草、9支大麻油、264克氯氨酮、逾200粒搖頭丸、14克冰毒、一批毒品包裝工具及吸食工具，總值約132萬元。

毒品調查科高級警司吳國章表示，毒販利用社交平台明碼實價兜售大麻，形容情况「肆無忌憚、明目張膽」，相信疫情期間傳統販毒平台如酒吧等娛樂場所被關閉，毒販轉為網上販毒。警方稱將加強行動，及要求相關社交平台把關，刪除涉及販毒的社交平台帳戶。

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