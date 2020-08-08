港聞

港聞二

槌襲飛虎隊員 少年判感化

【明報專訊】15歲少年涉去年10月在屯門用槌襲擊一名隸屬飛虎隊、時任速龍小隊警員的右肩，受審後被裁定一項襲警罪成，昨在屯門裁判法院判刑。裁判官稱被告至今仍向感化官堅持清白，沒有悔意，但考慮到被告已還押14天，承諾不再參與社會運動，故判被告感化12個月，並告誡被告「每個人都畀晒機會你，你唔珍惜嘅話，好快會再見」。

李姓被告現年16歲，被控去年10月7日在屯門青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。辯方求情稱，被告即將被中學開除，但他已下定決心努力繼續學業，並引述感化報告稱該案屬「擲界」案件。

官告誡被告珍惜 否則「好快再見」

裁判官葉啟亮表示，被告向感化官否認持槌襲擊，又稱在歸家途中見到示威才參與，但當場被搜出護目鏡、頭盔、面罩和護甲等裝備，顯示他無悔意。葉官最終接納建議判處感化令，感化期間被告須遵守感化官安排的工作及讀書、宵禁令、接受精神及心理治療；另要提供尿液樣本化驗，及需參加社區活動。葉官勸勉被告，將來仍有機會貢獻社會，又稱「好多人嚟幫你，感化官都幫到盡」，告誡被告要珍惜機會。

藏六角匙學生判感化

擾亂秩序2男女守行為24月

另外18歲學生李卓謙去年11月11日「三罷」示威中，在黃大仙及沙田坳道交界因藏有8支六角匙被捕，早前承認一項管有適合作非法用途的工具罪，已還押兩周，昨在九龍城裁判法院獲判感化12個月。辯方早前求情稱，被告在單親家庭長大，母親早年自殺身亡，即使如此他仍「企得住」。主任裁判官嚴舜儀判刑時稱「每日睇咁多份報告，呢份報告係會令人動容」，相信被告以後會朝正確方向走。

去年聖誕節有警車停泊在旺角一巴士站外阻礙巴士入站，15歲男生及16歲女生涉以粗口挑釁警員，令群眾起哄，被控在公眾地方作擾亂秩序行為，昨在西九龍裁判法院獲准以1000元自簽守行為24個月，控罪獲撤。案情稱當晚10時許有四五十人在旺角彌敦道607號對開巴士站聚集，其間男被告指罵「死黑警，死全家，×你老母」，女被告則大喊「死黑警，阻×住晒」。

【案件編號：TMCC700011、KCCC805、WKCC2048/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕在公眾地方作出擾亂秩序行為 管有適合用作非法用途的工具 速龍小隊 飛虎隊 襲警罪 反修例運動

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