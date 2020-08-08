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賭王遺產分配入稟 何超瓊呈知會備忘

【明報專訊】「賭王」何鴻燊今年5月26日離世，享年98歲，其遺產將如何分配一直引人注目。繼何鴻燊長房幼女何超雄、外甥何東舜銘向法院存入「知會備忘」，二房長女何超瓊昨向高等法院遺產承辦處提交「知會備忘」，這是何家第三度有家族成員作出相關申請。有大律師解釋，此舉屬相關利益人士「保護自己嘅動作」，避免其利益受侵佔。

有效期6個月 何家第三人提申請

何超瓊昨向高院提交「知會備忘」（Caveat），針對今年5月26日何鴻燊逝世的遺產事宜，要求法院批出遺產授予書（Grant）前，先要通知何超瓊的指定律師樓，否則不可在何鴻燊的遺產授予書上蓋章作實。根據遺產承辦處資料，知會備忘的有效期為6個月。

大律師何旳匡解釋，對自稱與遺產有利益者而言，在法庭存入「知會備忘」屬「保護自己嘅動作」，為避免其利益受侵佔的第一步。至於日後的下一步行動，何就表示「好難講、可能性好多」，須看相關人如何就遺產的問題商討，如最後「傾唔掂」就可能會到法庭興訟解決。

大狀：屬自保動作 免利益受侵佔

翻查資料，何鴻燊與元配黎婉華所生的孻女何超雄，及胞妹「十姑娘」何婉琪的兒子、外甥何東舜銘，先後於今年6月5日和6月12日，向高等法院遺產承辦處登記知會備忘。

現年57歲的何超瓊，是何鴻燊二房藍瓊纓的長女，現為上市公司信德集團的行政主席兼董事總經理，以及美高梅中國的聯席董事長及執行董事。根據2020年《福布斯》香港富豪資料顯示，何超瓊的身家估計達331億港元。

何鴻燊的喪禮剛於上月8日舉行，只讓至親告別，翌日設靈舉行公祭，同月10日完成大殮出殯。儀式過後，何鴻燊靈柩已移送東華義莊，將擇吉日安葬於摩星嶺昭遠墳場的何家家族墓園。

【入稟編號：HCCA4022/20】

相關字詞﹕遺產 知會備忘 何超瓊 何鴻燊

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