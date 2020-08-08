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覆核選舉主任區選DQ準則 黃之鋒棄選舉呈請

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒去年報名參加區議會選舉，選舉主任認為他非真心摒棄港獨，亦非真誠擁護《基本法》，裁定提名無效，成為唯一一名在區選被DQ的參選人。黃其後申請司法覆核，高院昨處理覆核許可的申請。黃一方質疑選舉主任準則朝令夕改，關注對方有否合法和適當地行使公權力。

爭議釋法只影響立會條例

申請人為黃之鋒，答辯人依次為律政司長和海怡西區選舉主任。

代表黃之鋒的大律師吳靄儀表示，今次不透過選舉呈請提出爭議，因申請人不關注該次選舉的當選人是否妥為當選，只關注選舉主任有否合法和適當地行使公權力。

申請方指出，《區議會條例》第34條雖與《立法會條例》第40條內容相似，但人大常委已就《基本法》第104條釋法，爭議釋法只影響《立法會條例》，選舉主任不當地將釋法附加在《區議會條例》中。

申請方又指出，選舉主任先後因香港民族黨前召集人陳浩天主張香港獨立，及前眾志成員周庭主張「稀釋版」自決，裁定二人提名無效。即使黃之鋒是次表明不提倡和支持港獨，選舉主任仍覺得「不夠好」，質疑對方採用什麼準則判斷。

政府一方質疑不提呈請提覆核

代表政府的資深大律師余若海表示，選舉呈請旨在保障選舉的廉正和公平，申請人不能基於自己不介意選舉結果如何，而選擇提出司法覆核，形容有關做法關乎市民投票權，不止是參選人之間的遊戲。余質疑，申請人試圖避免改變選舉結果，令其當選的朋友毋須去職。

答辯方指，《港區國安法》第6條列明，香港居民參選時應依法簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》，效忠特區，形容上述條文與《基本法》第104條的意思相似。即使國安法未實施，《區議會條例》第34條已制定有關要求，申請人不能「口是心非」。

申請方則回應，黃之鋒的信念與《基本法》的要求一致，反問政府有何基礎指控黃不誠實，對他構成侮辱。法官周家明聽畢雙方陳辭後，宣布押後裁決。

【案件編號：HCAL346/20】

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