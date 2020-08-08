曾於港泰工作 薄扶林檢疫員確診

八旬婦病逝 累計47死

威爾斯親王醫院昨晚表示，該名86歲婆婆（第2789宗）有長期病患，7月27日因肺部感染及大便出血入院 。病人其後病情持續惡化，至昨晚8時27分離世。截至昨日，共有47名新型冠狀病毒確診患者離世。

薄扶林停收新檢疫者 派樣本驗毒

昨日確診的薄扶林檢疫中心人員（第3860宗）並無病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該人員穿戴保護衣「穿得好」，而她7月12日至14日曾在港泰護老院工作，其CT Value（病毒數值）約29至31，比較高（即傳染性較低），但不可確定她是否較早前感染，要入院調查。薄扶林檢疫中心暫時停收新的檢疫者，衛生署會派發樣本瓶驗病毒。

另外，將軍澳醫院一名62歲有長期病患的女病人昨早初步確診。她前晚腸胃不適入院，留醫急症科病房，院方替她做病毒測試，昨早初步確診，其後即時將她隔離。醫管局表示，有5名病人曾與她處於同一病格，被列作密切接觸者，需要檢疫。

截至昨日，醫管局庫存的外科口罩有3500萬個，呼吸器有280萬個，保護衣有520萬件，面罩有1000萬個，庫存量夠用4個月。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，雖然現時庫存量有上升，但疫情反覆，入院病人亦很多，未來對個人防疫方面仍有大需求，當局將繼續研究防護裝備方案，希望能進一步增加公立醫院的個人防護裝備。

（疫情第三波）