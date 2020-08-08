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專家：自行採集咽拭子或減靈敏度 撩喉嚨有難度易受傷 何栢良倡醫護擺街站採樣

【明報專訊】政府近日擴大為多個高危群組驗病毒，但採樣方法由原本收集深喉唾液改為由市民自行採集咽拭子樣本。綜合專家及化驗所意見，一般市民未必懂自行「撩喉嚨」採咽喉樣本，會減低樣本靈敏度，若要專人採樣則需穿全副保護裝備，並要有防感染設施，因被採樣者可能會咳嗽打噴嚏；而深喉唾液樣本化驗前要先用酵素溶化，需時約5分鐘，較難進行大規模檢測。港大專家何栢良建議，政府應擺街站安排醫護在安全環境下為市民採集咽拭子樣本。

政府近日擴大檢測，民政總署與東華三院人員昨到慈雲山慈愛苑派發咽拭子採樣套裝。當區區議員岑宇軒說，很多街坊都未聽過咽拭子採樣，以為是取深喉唾液，部分人覺得吐深喉唾液較難，亦有部分獨居長者或「雙老」家庭擔心較難採咽拭子樣本。民政總署明起亦會在屯門山景邨道教青松小學派發咽拭子採樣套裝。

除了高危地區居民，孕婦檢測計劃同樣要求自行採集咽拭子樣本。上述3個採集咽拭子樣本的檢測均由華昇診斷中心負責測試。

陳肇始稱大規模檢測未定採樣方式

至於政府和3間內地機構將推出的大規模檢測會以什麼方式採樣，食物及衛生局長陳肇始昨表示仍未有決定，要再和專家商討。她表示，不同採樣方法均有效，或成效相若。「要看看怎樣符合原則，例如短時間內如何採樣、怎樣正確採樣。」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及深喉唾液和咽樣本的分別，她說自己非化驗方面專家，相信提供服務的化驗所會有質量控制。

深喉唾液黏稠 化驗前需時溶化

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，深喉唾液較黏稠，化驗室驗深喉唾液樣本時，要用酵素將樣本溶解，每個樣本約需時5分鐘，若部分樣本若未溶化好，樣本會堵塞分析儀，要重新檢測，且市民自行收集深喉唾液時較易弄污樣本瓶，對化驗人員來說風險較大；若用咽拭子樣本，化驗前處理的步驟較少，亦較適合將多個樣本一起做混樣檢測，可在短時間內增加檢測量。不過，李偉振認為取咽拭子樣本對咽喉刺激大，市民較難自行取樣，若體內病毒量較低，而未有將咽拭子棒伸到較入的位置取樣，或驗不出帶病毒。

公共醫療醫生協會則認為，收集深喉唾液樣本沒有創傷性，技巧較易掌握，採樣過程不會造成霧化；而採集咽拭子樣本較困難，採樣時易受傷，且過程中或引致咳嗽或打噴嚏，產生飛沫，容易傳播病毒。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目稱，威爾斯親王醫院的研究發現，深喉唾液樣本的靈敏度和準確性很高，與鼻咽拭子樣本相若，他認為若要長者自行採集咽拭子樣本，樣本的靈敏度會較低，建議政府擺街站，安排醫護在安全環境下為市民採集咽拭子樣本。

明報記者

（疫情第三波）

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