簽證審批大幅延長 組織倡提供免費住宿

羅致光：入境處承諾加快審批

勞工及福利局長羅致光表示，勞工處、食環署及警方今明兩日會在外傭聚集地點加強宣傳，呼籲配合限聚令，警方亦會加強巡查，至8月2日為止，有12名外傭因違限聚令遭定額罰款2000元，另政府將盡快安排宿舍外傭檢測，下周一會向職業介紹所派口罩轉交外傭，入境處已承諾盡快審批外傭工作簽證，縮短外傭逗留宿舍時間。入境處前晚回應稱，在平衡防疫風險及政府僱員特別上班安排下，該處會實行相應措施加快審批外傭工作簽證。

外傭組織倡所有外傭免費驗

張超雄：檢測後回宿舍 仍有風險

對於政府為宿舍外傭檢測，外勞事工中心社區關係主任唐曉昕認為，政府應擴大至為所有外傭免費檢測，並應為留港等轉工或滯留的外傭提供免費食宿，並為新來港外傭提供免費隔離住宿。工黨議員張超雄認為，僅做一次檢測，之後若外傭仍住在擠迫、衛生欠佳的外傭宿舍，仍有爆疫風險，促政府安排宿舍外傭住度假村或酒店。

Sringatin稱部分外傭宿舍由兩個中介公司共用，入住外傭「打地鋪」，多人進進出出，衛生欠佳，促政府為等簽證的外傭提供免費住宿，亦為全港市民檢測，並呼籲公眾停止譴責和歧視外傭。香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮表示，很多僱主對外傭下禁足令，但外傭在家無房休息，變相放假亦要工作，精神受困擾，冀僱主讓外傭放假，同時促政府盡快審批外傭工作簽證。

（疫情第三波）