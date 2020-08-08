染疫印傭揭第4留宿處 曾住銅鑼灣 未能聯絡單位業主 張竹君：未知涉多少密切接觸者

本港昨新增89宗確診，連續5日維持雙位數，當中8宗為輸入個案。81宗本地個案中，49宗與早前患者相關，32宗源頭不明，另約有50宗初步確診。直銷公司Star Global群組再多5人確診，累計58人染疫。

昨增89宗確診 連續5日雙位數

8月4日確診的37歲印傭曾先後入住3間職業介紹所的外傭宿舍。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在警方協助下再發現她曾於7月25日至29日、8月1日至3日入住銅鑼灣禮頓道希雲大廈，惟暫未找到業主，未能進入單位，不知涉多少密切接觸者。曾與印傭同住其他宿舍的28名外傭，連同其他工作人員，當局已為30人檢測，暫未有人驗出陽性。

單位位於禮頓道希雲大廈

大廈另有單位設多張碌架牀

希雲大廈共11層，每層有10多個單位。綜合住戶所述，該處2樓、3樓、7樓及9樓較多外傭出入。記者發現約6至7個單位大閘打開，其中一個單位門外設有電子密碼鎖。9樓一個單位內有4張碌架牀，單位內一名菲律賓裔女子Lin稱，自己為香港居民，因有親友在港工作，所以單位內安排上下格牀，免費供親友於周末到單位留宿，否認該處為宿舍。

7樓一個單位門外設有電子密碼鎖，門內約有4至5人以廣東話和外語交談，記者按鐘，單位內即時變得平靜，無人應門。同層另一單位大門虛掩，門後放有粟米等食物，記者欲查詢該處是否宿舍，單位內的外籍女子即關上大門，未有回應。該大廈有兩部舊式升降機，需自己拉開升降機門，每部升降機限載3人，環境狹窄。大廈地下街舖有一間外傭中介公司，昨未有營業。

居民稱曾見外傭無戴口罩出入

7樓居民陳小姐一家4口昨忙於清潔家居，包括於以漂白水清潔鐵閘及大門，並噴灑酒精。她說上址多層均有外傭宿舍，疫情後曾多次目睹外傭沒戴口罩出入大廈，部分有拖行李篋。她得知有曾入住該處的外傭確診後非常擔心，但不會搬走，「都無法子，唯有自己清潔多啲同小心啲囉」。居民高先生稱知道有確診個案後感到擔心，並指希雲大廈的衛生情况欠佳。

中介協會：有同業租牀位

無入住記錄難追蹤

對於有菲籍人士聲稱因有親友在港工作，免費讓親友周末到單位入住，香港僱傭代理協會主席張結民表示，不清楚該單位是宿舍抑或賓館，而據其了解，有些中介公司未必有宿舍，現時有菲籍人士會分租牀位予中介公司供外傭入住，並向中介公司收費。他表示，中介公司的宿舍會清楚紀錄入住外傭的資料，但市面出租的房間多數沒紀錄，一旦有確診個案，也較難追蹤外傭身分。

本港經歷連續12日單日破百宗確診後，過去5日稍回落至雙位數。不過，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時本港疫情並未有回落，而是「橫行」，但新增確診數目亦沒幾何級上升，顯示政府的措施局部有效，現時最重要加快高危群組檢測和確保醫院及社區設施有足夠病牀。

明報記者

（疫情第三波）