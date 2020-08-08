政府研安老院員工7日一驗

林鄭：院舍狹窄院友死亡率高

政府已為1048間安老院及殘疾人院舍的員工檢測，涉逾3.2萬人，佔整體逾八成，找到一宗確診。特首林鄭月娥昨稱，本港安老院舍環境普遍狹窄，長者染疫後死亡率偏高，將啟動新一輪安老院員工檢測，往後有需要亦會再做。

現有17間院舍共95名院友及28名員工染疫，16名院友身亡。首間爆疫的慈雲山「港泰護老中心有限公司」疫情最嚴重，34名院友及9名員工染疫，院友感染率達91.9%，8名院友身亡，死亡率23.5%；其次為屯門新墟康和護老中心黃金分院，35名院友及5名員工確診，6名院友身亡，死亡率17.1%。

身兼行會成員的林正財表示，首輪院舍檢測主要靠檢測機構上門為院舍職員取樣，較花時間，後來社署有安排地點供院舍職員前往檢測。至於第二輪檢測，他說當局正考慮如何每7日為院舍員工檢測一次，如要短時間內為約4萬人檢測，料會安排地點供他們前往檢測，以加快流程。

林正財：或加抽氣扇 改善院舍通風

林正財透露，社署與機電署將到環境較差的私營院舍檢視通風系統，着手研究最快的解決措施，例如加裝抽氣扇等，冀透過改善通風，減低院舍大爆發風險。另外，有社福機構正給予私營院舍防疫及防感染措施建議。

（疫情第三波）