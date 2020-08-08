政府立新例 「國家隊」化驗員免註冊

為期兩月 陳肇始：資格無可置疑

醫護業界關注內地人員來港執勤是否符合香港法規要求。按《輔助醫療業條例》（第359章），在港從事醫務化驗工作須註冊，政府昨刊憲訂立《醫務化驗師（特別豁免）規例》，臨時豁免國家認可的實驗室檢測人員的註冊要求。食衛局長陳肇始形容現時正與疫情在時間上競賽，故一定要在最短時間、符合本港法規下，讓內地支援隊來港協助擴大檢測，強調來港人員所受訓練和資格「無可置疑」。

林鄭月娥表示，約60人的內地檢測支援隊來港主要做檢測工作，完成後「一定會走」。對於他們獲豁免註冊，留港期間如有出錯等責任問題，林太表示，3間在港註冊、受本港法律監管的公司受中央委託協助檢測，即內地檢測人員若有「出錯」，3間機構需負責。

業界：暫時豁免 好過容許註冊

香港醫務化驗所總會主席李偉振認為，暫時豁免內地化驗人員來港檢測，比讓他們在港註冊好，因內地的學科結構與本港不同，通常難在港註冊，若今次容許他們註冊，反會立下先例，日後或有更多內地化驗人員可來港註冊；而豁免期只有兩個月，之後他們就要離開，不會打開缺口。他又說，若有化驗人員犯錯，包括專業失責等，通常是由化驗室的「專業董事」負責，故若內地化驗人員犯錯，會由3間公司負責。

（疫情第三波）