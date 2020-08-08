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亞博增千負壓牀 旁建兩層臨時醫院 港府：內地團隊只供意見 不涉臨牀醫護註冊

【明報專訊】政府增建社區醫院設施，將於赤鱲角亞洲國際博覽館內搭建1000張負壓病牀，以及在亞博西面一幅3.2公頃土地興建兩層高臨時醫院，料可再提供800至1000張負壓病牀，連同醫管局於亞博二號館再增約400牀位，未來可使用牀位較現時增加約一倍，當中3000張位於亞博內及毗鄰新建臨時醫院。消息稱，當局會檢視未來該處所需醫護人手。港府重申，內地專家團隊只就場地設計和運作設施等提供意見，不參與任何臨牀工作，不涉及本地醫護專業註冊事宜。

行政長官林鄭月娥昨表示，7月中新冠確診個案增加，醫院病房飽和，最高峰時有200名確診者要留家一段時間，但目前已改善安排，而為應對可能反覆的疫情，以及準備冬天可能出現的大爆發，需增加負壓病房。

全港治療牀數目將增一倍

林鄭：方艙醫院支援隊不一定來港

林鄭月娥表示，計劃於亞博內興建可提供1000個負壓牀位的「方艙醫院」，料數星期完成。另外，當局亦選址亞博西面一幅3.2公頃土地，數月內興建兩層高的「港版火神山」臨時醫院。兩項設施共增約2000個牀位，連同現有及正增建設施，未來有約5000牀位可供使用，較現時多一倍（見表）。林太表示，內地「方艙醫院支援隊」正在候命，稍後會開視像會議，不一定要求他們來港，又稱香港有足夠建築能力和水平，毋須輸入內地工人，「不會有成千上萬（內地）建築工人來港」。港府昨晚發稿重申，內地團隊會與醫管局分享方艙醫院經驗，內地專家會就場地設計和裝置安排等提供意見，不會參與任何臨牀工作，不涉本地醫護專業註冊事宜。

目前亞博正改建二號展館，增約400病牀。中央政府上周已應港府要求供應400張病牀和相關設備。消息稱，二號展館數周內可投入服務，連同政府昨公布的增建設施，亞博館一帶日後最多可接收近3000名病人，消息指當局會檢視人手需求，視乎病人嚴重程度，另看設施的實質設計，例如多少病人劃作一個病區等。另消息人士稱，會視乎疫情，將亞博不同展館靈活作檢疫、檢測和治療設施。

醫局：需抽調人手 或再減非緊急服務

醫管局聯網服務總監楊諦岡昨在新城電台節目表示，目前一成至兩成較嚴重病人需入院，其餘八成病情較輕者可入住社區設施。他認為社區設施較有彈性，可隨疫情嚴重程度擴大和縮小服務，有助預留醫院資源予年長和嚴重病人。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨稱，會在各醫院聯網抽調人手到社區設施支援，有需要時會進一步減少醫院非緊急服務。

負責增建社區醫院設施的發展局長黃偉綸昨未公布項目造價。消息稱，初步計劃會以組裝合成建築方式建臨時醫院。

立法會工程界議員盧偉國表示，組裝合成建築技術可節省施工時間，又稱竹篙灣社區隔離設施亦採用同樣技術，但認為興建臨時醫院更複雜，因需設負壓隔離病房、供氧管道等裝置，認為可借鑑內地經驗。有工程界人士說，本港缺乏興建臨時醫院經驗，加上要短時間內興建，相信會採用組裝合成技術，由內地廠房興建組件再運往本港地盤裝嵌，需要中央統一資源協助。他估計每間病房建築成本約200萬至300萬元，以每病房提供6張病牀推算，如臨時醫院需提供1000張病牀，工程成本最少5億元。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕方艙醫院支援隊 新型冠狀病毒肺炎 港版火神山 方艙醫院

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