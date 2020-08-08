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西區中山體育館改實驗室 區議員轟零諮詢

【明報專訊】西區中山紀念公園體育館將用作檢測新冠病毒，華大基因昨發稿稱，將由其在港合資公司華昇診斷中心在該處搭建16個臨時氣膜火眼實驗室，預計兩周內啟用，每日可做10萬個單管測試，令華昇的總檢測量由每日3萬個提升至13萬個。有區議員及居民反對在該處設實驗室，多名區議員昨早在體育館外召開區議會特別會議，其中5人遭票控違反「限聚令」。

到場抗議 5人涉違限聚遭票控

體育館外昨放了數十個大木箱，箱上貼上標籤，以簡體字寫着「氣膜帳篷」及「氣膜帳篷配件」等字眼，大批警員在場戒備。根據內地報道，華大基因今年6月亦在北京大興體育中心以氣膜帳篷搭建氣膜實驗室，每3個氣膜艙一組，組成一個完整實驗室，分別負責樣本製備、核酸提取、核酸檢測3個環節。同組氣膜艙之間通過傳遞窗互相連通，傳遞樣本。氣膜艙為負壓設計，進入的空氣會通過新風系統過濾，內部空氣也要通過過濾器處理後排出。

多名中西區區議員昨早到體育館外召開特別會議，稱政府在沒諮詢區議會下使用體育館，擔心影響附近居民，逾50名警員戒備。警員警告他們違反限聚令，促他們離開。中西區區議會主席鄭麗琼稱，主席有權召開特別會議，不論任何地點。區議員葉錦龍、黃永志、許智峯、彭家浩及梁晃維即場被票控，5人其後撕掉告票，稱不會繳交罰款及會抗辯。5名區議員欲離開，又被警方截停警告，稱他們撕毁的告票屬政府財物。

區議員：民政專員向食衛局查詢方知悉

各人下午返回上環海港政府大樓召開特別會議，動議要求政府立即停止未經諮遭下在中山紀念公園體育館建造「火眼實驗室」，獲出席11名區議員全體通過。黃永志稱暫未有任何本港專家到場檢查，質疑體育館是否適合作實驗室。葉錦龍擔憂港府對工作人員檢疫不足，或引致社區爆發，又稱中西區民政事務專員事前對體育館改變用途亦不知情，至昨早向食衛局查詢才獲告知。

中山紀念公園體育館旁邊是公園及海濱長廊，是街坊做運動、散步及乘涼的地方。居民黎太不時帶小朋友到公園散步，她反對體育館改作檢驗實驗室，因疫情下能夠活動地方已很少，日後亦盡量減少到該公園。居民林先生則贊成計劃，稱不擔心會有病毒散播，「唔喺𠵱度做，都要第二度做」。

（疫情第三波）

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