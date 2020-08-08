高危組驗毒0.04%確診 許樹昌料成效不大

安老院舍員工檢測 1000萬元找到一確診

政府上月起為院舍員工、的士司機、食肆員工等高危群組驗病毒，至今檢測13.7萬個樣本，確診比例0.04%。最高確診比例的群組是上水屠房員工，1900人接受檢測，5人確診，確診率為0.26%；安老院社和殘疾院舍員工有3.2萬人接受檢測。若以每個檢測樣本花350元推算，在各群組中找到確診者「成本」不同，以安老院舍員工檢測推算，用了逾1000萬元找到一名確診者，而上水屠房多人「中招」，找出確診者檢測成本推算13萬元（見表）。

特首林鄭月娥稱，病毒檢測要看效益及檢測能力，承認若不配合「禁足令」，全民檢測成效會打折扣，「因為檢測完，結果是陰性後，他外出或上班時，不幸旁邊有一個人是陽性的話，他也會受感染」。至於為何要推自願檢測，她說：「可能有些專家也認為是沒有需要的，但我們的態度是，若有中央的支持，病毒檢測能力可提升數以十倍，我們應該以令市民安心、多找一個確診個案得一個確診個案的態度去做」。

許樹昌：關鍵是檢測高危群組 找帶菌者

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，香港難以推行「居家令」，自願檢測屬「後備方案」，可增加找到確診者的機會，「既然內地檢測人員已來港，趁有得做（檢測）就做埋，相信有不少市民想做」。不過，他認為自願檢測成效不會高，而近日本港疫情未回落，每日新增確診數目仍多，難以靠自願檢測來控制疫情，關鍵是要檢測高危群組，找出帶菌者。

本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，社區檢測未有配合禁足令、收緊入境人士豁免政策等，對控制疫情幫助不大，形容港府為迎合中央政策，只是「接了指示，繼續要做」。