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全民自願驗 林鄭認無禁足成效打折 涉款料可達24億 3內地機構承包

【明報專訊】政府昨公布兩星期後會展開「普及社區檢測」，市民可自願參加新型冠狀病毒檢測，並指定由3間在港內地檢測機構承包化驗工作，港府預期每日可做近50萬個檢測。特首林鄭月娥昨在記者會上稱，暫未能交代取樣方式、樣本運送流程、成本等細節，又承認計劃沒有「禁足令」的配合，「成效會打折扣」。按早前港府公布，為高危群組檢測的成本是每個檢測收費300多元，以每個檢測350元推算，若以700萬名市民同做檢測計，涉款或達24.5億元；假設日檢50萬人，即用兩周可完成一次全民檢測。

料全港1500隱性患者 「搵得一個得一個」

有專家及立法會議員認為，沒有「禁足令」配合及市民對內地檢測機構不信任下，計劃成效成疑。

林鄭月娥昨表示，自7月中為13.7萬名屬高危群組的市民檢測，當中54個樣本呈陽性，比例為0.04%，即每1萬人有4名確診者，她以此比率推算，全港可能仍有1500名隱性患者。她說，專家或不認同做普及社區檢測的需要，但政府採取的態度是，「若有中央支持下，病毒檢測量要提升數以十倍，為令市民安心也好，為『搵得一個確診個案得一個』去做」。至於指定3間內地檢測機構的原因，她說本港私人檢測機構未能處理大量檢測。

國家衛生健康委員會（衛健委）派出「內地核酸檢測支援隊」及「內地方艙醫院支援隊」，分別協助本港擴大檢測量及建設社區治療設施，前者涉及約60人可獲豁免註冊。林鄭月娥稱，港府同時組成兩個工作組，分別由發展局長黃偉綸負責社區治療設施工作，食衛局常任秘書長陳松青負責檢測工作。

對於自願檢測沒有配合專家建議的「禁足令」，林鄭月娥承認成效會大折扣，稱可能市民在檢測後結果為陰性，外出時再受感染，但她說市民已明顯出現「抗疫疲勞」，「封晒都係要去沙灘游水曬太陽」，她反問若不容許市民外出，市民能否接受、政府是否有足夠執法能力及供應物資支援的能力。

林鄭：會保個人私隱 成本中央願攤分

林鄭月娥稱，採樣方式、檢測安排等細節仍未有定案，故未能交代，但她稱安排會遵守5項原則：1. 在短時間內提供檢測；2. 保持社交距離，避免排隊及人群聚集；3. 盡量電子化，方便市民索取或交回檢測樣本瓶；4. 確保流程安全有序，如分開樣本瓶的派發點及收集點，並追蹤運送過程；5. 保障個人私隱，實驗室不會得知樣本擁有人的身分及姓名，只按樣本號碼作檢測。問及普及社區檢測涉及的成本，她說因未有細節，故暫未能公布，又稱中央願意攤分成本。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，目前有很多源頭不明個案，反映社區可能有隱形患者，透過全民檢測希望能找更多無病徵病人。對於普及檢測無配合禁足令，她說目前同樣在無全面停工下做高風險群組檢測，認同未必最理想，「最好全世界都停工，做了檢測都不要返工，但要看可行性」。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，自願社區檢測屬「後備方案」，相信有市民想檢驗，但要控制疫情，仍是要靠檢測高危群組（見另稿）。

郭家麒質疑利益輸送 市民不信內地機構

立法會議員郭家麒對於政府指定3間在港內地機構負責社區檢測，卻未能公布所涉成本，質疑是利益輸送。他認為，若市民不信任內地檢測機構，機構每日可做多少檢測沒有意思，因為根本沒有這麼多市民參與。

明報記者

（疫情第三波）

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相關字詞﹕內地核酸檢測支援隊 林鄭月娥 疫情第三波 普及社區檢測

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