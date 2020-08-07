Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2020年8月7日星期五
港聞二
再有印傭初步確診 新僱主全家檢疫 政府為居中介宿舍外傭檢驗
宿舍侷促幾無家具 女傭稱打地鋪戴口罩睡
外傭宿舍涉違規無牌 多年缺監管
直銷群組內地團隊 新文華培訓 群組增1確診 職員：怡安閣受訓一般70人
港大兩新冠疫苗 踏批量生產階段
港大研抗體水平：免疫力維持1年
多一護老院舍爆疫 再增兩死
中大研究：深喉唾液假陰性可達31% 準確度遜驗痰咽拭子 學者：易採集有存在價值
個案：檢測一陽一陰 衛署拒再驗促送亞博
憂支援隊無在港註冊 林志釉質疑不受規限
八達通流動收款機 疫下加快推 商用送機
話你知：港大測試 新冠病毒可鈔票表面活兩日
部件內地製 運港裝嵌 亞博外擬設負壓房 每個成本200萬
疫情社運衝擊 七成人現抑鬱症狀 港大調查：四成現創傷後壓力症狀
伊院確診員工發病上班 密切接觸者陰性
欺凌片頻現 女生跪地捱摑 學校訓輔處理 警稱正跟進
銀行副總涉騙1.6萬膳食費 開餐日不在港
公務員試今起可報名
梯間現呎半蜥蜴 疑走失
博士生索償警射催淚彈 律政司申剔除不果上訴高院
大學聯招殘疾生放榜 半癱「小飛魚」入科大 憂難適應
促押後立選 港翁提覆核 官駁回申請：已無意義
遭截查反抗 南亞司機跌出毒品
開班教攝影 戒毒青年鏡頭播祝福
尊子漫畫
【Emily】噚日再驗呈陰性 與確診攝影師同場 美娟報平安
【Emily】海洋公園員工每日「登高」保養過山車
【Emily】「勿以善小而不為」 警再出帖：市民讚幫阿婆推紙皮車
【Emily】無罩被批 近日戴番 鄭松泰：理智防疫
【Emily】戴耀廷事件 校長冇投票 港大教職會函張翔促交代
【Emily】英籍教師被控兼丟職 袁海文助極速搵工
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
再有印傭初步確診 新僱主全家檢疫 政府為居中介宿舍外傭檢驗
宿舍侷促幾無家具 女傭稱打地鋪戴口罩睡
外傭宿舍涉違規無牌 多年缺監管
直銷群組內地團隊 新文華培訓 群組增1確診 職員：怡安閣受訓一般70人
港大兩新冠疫苗 踏批量生產階段
港大研抗體水平：免疫力維持1年
多一護老院舍爆疫 再增兩死
中大研究：深喉唾液假陰性可達31% 準確度遜驗痰咽拭子 學者：易採集有存在價值
個案：檢測一陽一陰 衛署拒再驗促送亞博
憂支援隊無在港註冊 林志釉質疑不受規限
八達通流動收款機 疫下加快推 商用送機
話你知：港大測試 新冠病毒可鈔票表面活兩日
部件內地製 運港裝嵌 亞博外擬設負壓房 每個成本200萬
疫情社運衝擊 七成人現抑鬱症狀 港大調查：四成現創傷後壓力症狀
伊院確診員工發病上班 密切接觸者陰性
欺凌片頻現 女生跪地捱摑 學校訓輔處理 警稱正跟進
銀行副總涉騙1.6萬膳食費 開餐日不在港
公務員試今起可報名
梯間現呎半蜥蜴 疑走失
博士生索償警射催淚彈 律政司申剔除不果上訴高院
大學聯招殘疾生放榜 半癱「小飛魚」入科大 憂難適應
促押後立選 港翁提覆核 官駁回申請：已無意義
遭截查反抗 南亞司機跌出毒品
開班教攝影 戒毒青年鏡頭播祝福
尊子漫畫
【Emily】噚日再驗呈陰性 與確診攝影師同場 美娟報平安
【Emily】海洋公園員工每日「登高」保養過山車
【Emily】「勿以善小而不為」 警再出帖：市民讚幫阿婆推紙皮車
【Emily】無罩被批 近日戴番 鄭松泰：理智防疫
【Emily】戴耀廷事件 校長冇投票 港大教職會函張翔促交代
【Emily】英籍教師被控兼丟職 袁海文助極速搵工
再有印傭初步確診 新僱主全家檢疫 政府為居中介宿舍外傭檢驗
宿舍侷促幾無家具 女傭稱打地鋪戴口罩睡
外傭宿舍涉違規無牌 多年缺監管
直銷群組內地團隊 新文華培訓 群組增1確診 職員：怡安閣受訓一般70人
港大兩新冠疫苗 踏批量生產階段
港大研抗體水平：免疫力維持1年
多一護老院舍爆疫 再增兩死
中大研究：深喉唾液假陰性可達31% 準確度遜驗痰咽拭子 學者：易採集有存在價值
個案：檢測一陽一陰 衛署拒再驗促送亞博
憂支援隊無在港註冊 林志釉質疑不受規限
八達通流動收款機 疫下加快推 商用送機
話你知：港大測試 新冠病毒可鈔票表面活兩日
部件內地製 運港裝嵌 亞博外擬設負壓房 每個成本200萬
疫情社運衝擊 七成人現抑鬱症狀 港大調查：四成現創傷後壓力症狀
伊院確診員工發病上班 密切接觸者陰性
欺凌片頻現 女生跪地捱摑 學校訓輔處理 警稱正跟進
銀行副總涉騙1.6萬膳食費 開餐日不在港
公務員試今起可報名
梯間現呎半蜥蜴 疑走失
博士生索償警射催淚彈 律政司申剔除不果上訴高院
大學聯招殘疾生放榜 半癱「小飛魚」入科大 憂難適應
促押後立選 港翁提覆核 官駁回申請：已無意義
遭截查反抗 南亞司機跌出毒品
開班教攝影 戒毒青年鏡頭播祝福
【Emily】噚日再驗呈陰性 與確診攝影師同場 美娟報平安
【Emily】海洋公園員工每日「登高」保養過山車
【Emily】「勿以善小而不為」 警再出帖：市民讚幫阿婆推紙皮車
【Emily】無罩被批 近日戴番 鄭松泰：理智防疫
【Emily】戴耀廷事件 校長冇投票 港大教職會函張翔促交代
【Emily】英籍教師被控兼丟職 袁海文助極速搵工
prev
next