開班教攝影 戒毒青年鏡頭播祝福

吸毒8年 盼過來人身分勉勵他人

香港青年協會「青年違法防治中心」昨舉行第7屆「重新出發」青年嘉許計劃頒獎禮，表揚及嘉許改過自新的青年。本年度共有8名年齡介乎15至30歲的得獎者，部分青年曾經吸毒、或因不同的犯罪行為被捕。其中一名得獎者朱輝16歲時受女友影響，開始吸食大量毒品，除了令他身體機能受損，更出現被迫害的幻覺，他曾被控以藏毒，試過寄居親友家、出外旅遊等方法戒毒，均告失敗，直至24歲決心入住戒毒院舍，並開始接觸信仰，終戒了毒。

戒毒後，他和朋友成立了一支專為社福機構和學校服務的拍攝團隊，又成為影音導師，並教導有特殊學習需要的小朋友拍攝技巧。他說，起初學習攝影只希望改變及掙錢，但其攝影師傅提醒他，只以掙錢作目標，攝影事業難以成功。他便決定為社福機構和學校拍攝短片，又為非政府機構（NGO）及有特殊學習需要學生開辦攝影班，希望以過來人身分勉勵他人，「用鏡頭成為別人的祝福，以過往的經歷祝福其他人」。