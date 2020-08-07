大學聯招殘疾生放榜 半癱「小飛魚」入科大 憂難適應

今年19歲的梓霖，童年時是游泳健將，2013年一次意外後半癱，平日輪椅代步，雙手10隻手指不能發力，但他苦練握筆，今可如常人般書寫，整個中學文憑試（DSE）也是手寫答卷。梓霖最後在DSE考獲最佳5科25分，數學取得5**及經濟5*，昨獲知科大取錄。他稱，計劃申請大學宿舍，但因平日起居，如過牀、洗澡等需他人幫忙，要視乎大學能否安排工人或家人同住。梓霖稱，感激母校香港道教聯合會鄧顯紀念中學幫忙，校長為他撰寫推薦信，教師、同學平日協助，對中學階段完結感不捨。

八大聯招收11特殊需要學生

據8間資助大學回覆，透過JUPAS共向11名殘疾或特殊教育需要申請人發取錄資格，當中5人屬教大，城大兩人，科大、中大、理大、港大各一人，嶺大、浸大則沒有。理大稱，同學入讀機械工程（榮譽）工學士學位組合課程，學生事務處會聯絡提供支援。科大稱，學生輔導中心設專責小隊支援個別同學，與校內部門緊密聯繫，按學生學習及校園生活個別需要調適。中大稱，因疫情新學年網上授課，學生事務處將協調各部門支援。