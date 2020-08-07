10月考試 政府：或因疫情改期

有意報考者可透過公務員事務局網頁申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及基本法測試申請書報考。政府將在試場採取防疫措施，如有需要，考試會分多日舉行，以保持考生間的社交距離。

考試亦會在北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、温哥華及悉尼7個城市舉行，考期暫定於12月5日，申請時間稍後公布。政府發言人表示，在港外舉行考試會按當地防疫法規，有可能因疫情而延期或取消，有關安排會在公務員事務局網頁公布。

上述職位的申請者必須具備綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或同等成績，及該考試能力傾向測試的及格成績。此外，基本法測試的成績是評核應徵者整體表現的考慮因素之一。局方表示，政務主任等招聘人數等詳情將於9月公布。

公務員事務局早前提出，7月1日起所有新入職公務員須簽文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區。局方回覆稱，正諮詢主要公務員團體的意見，收集各方的意見後，會擬定落實方案和執行細節。