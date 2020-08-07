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銀行副總涉騙1.6萬膳食費 開餐日不在港

【明報專訊】華美銀行前高層3年前涉使用8張載虛假資料收據，向僱主申領約1.6萬元膳食費，遭廉署起訴8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件昨在東區裁判法院開審，被告否認全部控罪。控方案情指稱，被告曾申領一筆膳食費，但調查發現被告當時應不在港。

持有北京大學碩士學位的被告王争（40歲），案發時為華美銀行第一副總裁，可向公司申領見客時所付膳食費。現時她在另一銀行工作。

8項控罪指稱被告於2016年4月至2017年5月，意圖欺騙華美銀行而用8張疑由5間食肆發出、載虛假陳述的收據。有關收據由太興、星月樓、北園酒家、忠誠茶座泰國菜、正斗（沙田）粥麵專家等發出，涉款1346至2954元不等，共約1.6萬元。

控方開案陳辭指稱，被告曾申領一筆於2016年10月在北園酒家所付膳食費，但調查發現，被告當時應不在港。控方另懷疑3張各由忠誠茶座、太興及正斗發出收據中，其款項的千位數字「1」是事後被加上。另外有涉案餐廳負責人翻查紀錄後，向控方稱沒上述交易。

否認控罪 收據千位數疑後加

被告於2018年11月被捕，她在警誡下說有些收據疑被修改，但她不知道誰偽造收據。她亦指出，任職華美銀行時，會一次過儲集收據，並交由助理負責申領，亦未曾使用公司的電子申領系統。她形容自己生活混亂，輕易信任他人，工作量超負荷，故甚少覆核公司存入其銀行帳戶的數額。案件今天續審。

【案件編號：ESCC1749/19】

相關字詞﹕膳食費 代理人意圖欺騙其主事人而使用文件 副總裁 銀行

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